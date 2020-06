Sommerferienbeginn: Wo Stau die Urlauber ausbremst

Kiel

Fünf weitere Bundesländer ( Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) starten am Wochenende vom 26. bis 28. Juni in die Sommerferien. Zudem werden auch Autourlauber aus Skandinavien, vor allem Dänemark, auf den Straßen unterwegs sein. Dort sind ebenfalls bereits Ferien.

Das erhöhte Reiseaufkommen sorgt klassischerweise für stockenden Verkehr, Stau und Stillstand auf den Autobahnen. Reisende sollen sich laut ADAC darauf einstellen, dass viele Fahrten so enden.

Sommerurlaubsziel hat sich verlagert

Der ADAC geht davon aus, dass in dieser Saison als Folge der Corona-Krise deutlich mehr Deutsche Autourlaube im eigenen Land beziehungsweise in angrenzenden Nachbarländern und weniger Auslandsreisen per Flugzeug machen werden.

Es sei aber fraglich, ob in Corona-Zeiten die Straßen noch stärker belastet sind als in den Vorjahren. Denn etliche Deutsche dürften sich in ihrem Urlaub mit Tagesausflügen und spontanen Kurztrips begnügen.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen ab Freitagnachmittg

Den Erfahrungen der Vorjahre zufolge füllen sich bereits zum Ferienstart am Freitagnachmittag die Routen zu den deutschen Küsten. Ab Sonnabendvormittag dürfte es ebenfalls zu Verzögerungen kommen, besonders wenn der Verkehr an Baustellen durch ein Nadelöhr muss.

Wer möglichst entspannt in den Urlaub starten möchte, fährt besser unter der Woche oder am Sonntag los. Geht das nicht, sollte man zumindest sehr früh morgens starten, rät der Auto Club Europa ( ACE).

Sommerferienbeginn in Schleswig-Holstein : Staugefahr auf folgenden Straßen

Neben den Fernstraßen in Richtung Nord- und Ostsee rechnet der ADAC auf den folgenden Strecken in jeweils beiden Richtungen mit Staugefahr:

Schleswig-Holstein

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Bremen - Hamburg - Puttgarden

- - A 7 Hamburg - Flensburg

- Syltshuttle: Zum Ferienbeginn müssen Reisende längere Wartezeiten einplanen.

Restliches Deutschland

Großräume Berlin , Hamburg und Köln

, und A 2 Dortmund - Hannover - Berlin

- - A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg

- - A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

- - Basel A 6 Metz/ Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim

- - Mannheim A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

- und - - Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- - - Salzburg A 9 Berlin - Nürnberg - München

- - A 10 Berliner Ring

A 11 Berlin - Dreieck Uckermark

- Dreieck Uckermark A 24 Berlin - Hamburg

- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

- - Ludwigshafen A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

- Garmisch-Partenkirchen A 99 Umfahrung München

An Grenzübergängen ist Geduld gefragt

Viel Geduld benötigen Autourlauber auch auf den Hauptdurchgangsrouten im benachbarten Ausland - inklusive der Autobahnen und Küstenstraßen in Kroatien und Slowenien.

An den Grenzen zu Dänemark sowie bei der Einreise von Slowenien nach Kroatien ist mit Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen.

Bei der Einreise nach Dänemark gibt es nach wie vor Einschränkungen:

Es finden Grenzkontrollen statt.

Nur Einwohner aus Schleswig-Holstein dürfen uneingeschränkt einreisen.

Urlauber aus anderen Bundesländern dürfen nur einreisen, wenn sie mindestens sechs Übernachtungen in Dänemark (aber nicht in Kopenhagen) gebucht haben.