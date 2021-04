Kiel

„Die Vorbuchungslage zieht deutlich an. Das Interesse ist riesig“, sagt Manuela Schütze von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein.

Auch in der Lübecker Bucht seien die Unterkünfte bereits gut gebucht, die begehrtesten Zeiträume sind demnach Ende Juli und Anfang August. Es gebe aber noch Kapazitäten. „Für den ganzen Sommer ist die Region zu circa 80 Prozent ausgebucht“, so Schütze. Fehmarn hatte schon im März eine erhöhte Auslastung für Juli und August verzeichnet. Auch Inseln wie Amrum sind in diesem Zeitraum wie immer stark nachgefragt. An der Nordsee kämen stetig neue Anfragen rein. In Büsum liege die durchschnittliche Belegungsquote für die Sommersaison ebenfalls bei 80 Prozent.

Deutschlandtourismus boomte im Corona-Jahr

In Regionen, in denen beispielsweise die Inzidenz hoch sei, wie im Herzogtum Lauenburg, herrsche große Unsicherheit bei den Gästen, so Schütze. Je nach Lage werde schnell wieder storniert. „Generell lässt sich als Trend für dieses Jahr feststellen, dass entweder extrem kurzfristig gebucht wird, wie jetzt in den Modellprojekten, oder extrem langfristig“, so Schütze. Die Reisebüros meldeten beispielsweise, dass sie jetzt schon vermehrt Buchungen für den Winter haben.

Der Deutschlandtourismus boomte im vergangenen Corona-Jahr. Laut Statistikamt Nord zählte Schleswig-Holstein zwischen Mai und Oktober 1,9 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsstätten mit zehn und mehr Betten. Insgesamt waren das zwar etwa zehn Prozent weniger als 2019, weil die Übernachtungszahlen im Mai, Juni und Juli noch unter dem Vorjahreswert lagen. Im August, September und August verzeichneten die Betriebe aber schon wieder ein Gäste-Plus. Auch das Camping-Geschäft sowie die Vermietung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern florierte. Beliebt waren vor allem Ziele an Nord- und Ostsee.

Modellregionen machen guten Erfahrungen

Im vergangenen Jahr lief der Tourismus nach dem ersten Lockdown zum 18. Mai wieder an. Auch in diesem Jahr haben deshalb einige Menschen in der Hoffnung, dass bis Christi Himmelfahrt das Beherbergungsverbot fällt, bereits vor längerer Zeit eine Ferienwohnung oder ein Hotel in Schleswig-Holstein gebucht.

Für die Modellregionen könnte ihre Planung nun aufgehen, wenn sich Urlauber auf die Modalitäten wie regelmäßige Corona-Tests einlassen. In der Schleiregion habe sich gezeigt, dass es so gut wie keine Stornierungen aufgrund der Auflagen gab, so Schütze. „Alle möchten Urlaub machen, und wenn das Testen dazu gehört, wird es von der ganz überwiegenden Mehrzahl der Gäste akzeptiert, auch bei denen, die bereits geimpft sind.“

Buchungslage in Schleiregion und Eckernförde sehr gut

Die touristischen Modellregionen kämen gut bei den Urlaubern an. „Die Buchungslage in der Schleiregion und in Eckernförde ist jeweils sehr gut“, sagt Schütze. In Eckernförde seien für die Phase des Modellprojekts kaum noch Übernachtungsplätze zu bekommen. Die Betriebe seien nahezu ausgebucht.

Der Ostseefjord Schlei hatte mit 10.000 Ankünften pro Woche gerechnet, am Freitag lag die Zahl mit 8000 leicht unter den Erwartungen. Die Buchungslage entwickele sich aber rasant. „Die Nachfrage ist sehr groß“, so Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH. Die Auslastung sei vergleichbar mit einer Hochsaison.

Der große Zuspruch entspreche dem, was die Tash erwartet habe. „Die Menschen wollen raus aus den eigenen vier Wänden, endlich wieder ein Stückchen Normalität, essen gehen, bummeln, genießen und ausspannen, sich den Wind um die Nase wehen lassen“, so Schütze. Auch in der inneren Lübecker Bucht war bereits ein deutlicher Anstieg an Anfragen bemerkbar, nachdem sie als Modellregion benannt war. Dort wurde der Start des Projekts aber wegen des dynamischen Infektionsgeschehens auf unbestimmte Zeit verschoben.