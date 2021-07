Kiel

Der Fall der ins Straucheln geratenen Imland-Kliniken hat die Fraktionen im Kieler Landeshaus aufgeschreckt. „So kann es nicht weitergehen“, wetterte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Marret Bohn am Dienstag.

Beide Standorte, sowohl Rendsburg als auch Eckernförde, seien erhaltenswert. Insgesamt ergebe sich aber eine grundsätzliche Aufgabe: „Die Krankenhausfinanzierung muss endlich überarbeitet werden.“ Alle Abteilungen bräuchten eine Grundfinanzierung, die das Personal finanziere – unabhängig von der Anzahl der behandelten Patientinnen und Patienten.

Krankenhäuser in Schleswig-Holstein: Gigantisches Einsparpotenzial?

Hintergrund sind auch neue Forderungen der Landes-Krankenhausgesellschaft, die Zukunft der Standorte ergebnisoffen zu überprüfen. Josef Hecken, Chef des gemeinsamen Bundesausschusses von Krankenkassen, Ärzten und Kliniken, verstärkt das noch, indem er das Einsparpotenzial in Deutschlands Kliniklandschaft als „gigantisch“ bezeichnet.

Erhaltenswert seien im Wesentlichen nur noch Standorte mit Notfallversorgung, vieles andere könnten medizinische Versorgungszentren erfüllen. An den Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung werde „viel zu viel Geld verbrannt“.

Grüne: Nicht alles kann rein wirtschaftlich betrachtet werden

Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben geht das zu weit. Zur Gesundheitsversorgung in einem Flächenland gehörten nicht nur Universitätskliniken. „Zur Versorgung im ländlichen Raum gehört auch eine wohnortnahe Grundversorgung.“ Als Beispiel nannte von Kalben die Geburtshilfe.

Es sei allerdings richtig, dass die Landespolitik angesichts des Fachkräftemangels genau schauen müsse, wie eine wohnortnahe Grundversorgung gelingt. „Deshalb kann eine Krankenhausplanung für Schleswig-Holstein nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden.“

FDP in Schleswig-Holstein nimmt grüne Finanzministerin in die Pflicht

Dennys Bornhöft (FDP) schlug in dieselbe Kerbe wie die Grünen und warf den Ball am Nachmittag an deren Spitzenpolitikerin Monika Heinold. „Uns ist wichtig, dass die gute medizinische Versorgung in der Fläche aufrechterhalten wird“, sagte er. „Deshalb setzen wir uns bei der Finanzministerin dafür ein, dass auch in Zukunft die Krankenhausfinanzierung im ganzen Land Priorität hat, nicht nur in Eckernförde.“

Kliniken in Schleswig-Holstein: SPD sieht keine Möglichkeit der Reduzierung

Der SPD-Abgeordnete Bernd Heinemann forderte den Erhalt einer flächendeckenden Versorgung im klassischen Stil. „In Schleswig-Holstein gab es in den letzten 20 Jahren schon Konzentrationsprozesse bei den Krankenhäusern, sodass wir keine Möglichkeit der Reduzierung in Schleswig-Holstein sehen.“ Schon gar nicht im Fall Imland. „Ein Wegfall der Klinik in Eckernförde wäre nicht zu verkraften.“

CDU hält Debatte um Krankenhäuser in Schleswig-Holstein für Wahlkampfgetöse

Hans Hinrich Neve (CDU) äußerte sich zurückhaltender. Man werde sich über die Fallzahlen unterhalten müssen. „Es wird dazu kommen, dass sich Kliniken für bestimmte Bereiche noch stärker spezialisieren werden.“

Auch sei es richtig, wenn Krankenhäuser zum Beispiel in Flensburg fusionierten und somit Arbeitsprozesse optimierten. Aber in dieser Legislaturperiode halte er eine detailliertere Diskussion für müßig. Neve: „Die Beiträge dienen dann nur dem Wahlkampf.“

Gesundheitsministerium spricht von ökonomischen Fehlanreizen

Ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums wies darauf hin, dass es vor allem darum gehen müsse, in der Fläche eine gut finanzierte Grundversorgung sicherzustellen. „Wenn es um Spitzenmedizin geht, muss nicht jeder alles machen – hier muss es gelingen, dass komplexe Eingriffe genau dort vorgenommen werden, wo Expertise und Routine vorhanden sind.“ Es gehe aber auch darum, ökonomische Fehlanreize zu beseitigen und eine Basisfinanzierung einzuführen.