Jetzt werden der Schülerverkehr und der ÖPNV bestreikt

Die Gewerkschaft Verdi Nord hat am Mittwoch flächendeckend mehrtägige Warnstreiks in den privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein angekündigt. Dauern sollen sie von Dienstag, 25. Februar 2020, bis Freitag, 28. Februar 2020.

Hintergrund der Warnstreiks sind stockende Tarifverhandlungen im Bereich des privaten Omnibusgewerbes Schleswig-Holstein (OVN). Zum Omnibus Verband Nord e.V. gehören derzeit ca. 90 private Omnibusunternehmen aus Hamburg und Schleswig-Holstein mit insgesamt rund 1.800 Bussen (eine Auflistung der zum OVN gehörenden Busunternehmen aus Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg finden Sie am Ende des Textes).

Streik bei OVN Der OVN deckt in vielen Kommunen und Kreisen die Schülerverkehre und den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) im Auftrag der öffentlichen Träger ab. Welche Busunternehmen und Linien genau vom Warnstreik betroffen sein werden, steht noch nicht fest.

OVN-Tarifverhandlungen gehen am 28. Februar 2020 weiter

Die Verhandlungen sollen am Freitag, 28. Februar 2020 fortgesetzt werden. Und darum geht es: Die Arbeitgeber bieten rückwirkend ab 1. Januar 2020 eine Erhöhung des Monatsentgelts um 50 Euro an bei einer Laufzeit bis 30. Juni 2022. Zum 1. November 2020, 1. Mai 2021 und 1. November 2021 soll das Entgelt jeweils um 50 weitere Euro pro Monat erhöht werden. Das Angebot führt laut OVN zu einem monatlichen Grundlohn von mehr als 2800 EUR im Linienverkehr.

„Wir haben in der Verhandlung deutlich gemacht, dass der Gesamtbetrag der Steigungen bei der diskutierten Laufzeit noch zu gering ist“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete am Mittwoch. Verdi Nord fordert indes eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um zwei Euro pro Stunde ab dem 01. Januar 2020, eine Ergänzung der Lohngruppen um eine weitere Lohngruppe sowie die Erstattung des GUV/Fakulta-Beitrags. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 12 Monaten bekommen.

OVN-Verhandlungsführer und Verbandsvorsitzender Klaus Schmidt zeigt sich enttäuscht über die Verhandlungen und die Streikabsicht: "Durch die Verhandlungen hat sich unser Eindruck bestätigt, dass es der Gewerkschaft nicht um eine zügige und faire Einigung geht, sondern vielmehr darum, die Fronten durch weitere Streiks, die offenbar schon feststehen, obwohl die Mitglieder noch gar nicht befragt worden sind, weiter zu verhärten."

In den Tarifkonflikt des öffentlichen Nahverkehrs bei städtischen Busunternehmen kam vergangene Woche bereits Bewegung: Der Kommunale Arbeitgeberverband hat ein neues Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft Verdi will nun ihre Mitglieder befragen. Bis zum 24. Februar 2020 soll es deshalb vorerst keine Streiks mehr bei den Stadtbussen in Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck geben.

Busunternehmen im OVN Übersicht: Diese Busunternehmen aus der Region gehören dem OVN an Andressen, Morten GmbH, Nortorf

Bogalski, Adalbert, Jevenstedt

Jörn´s Skireisen, Rendsburg

Der Riesebyer, Rieseby

Graf von der Recke GmbH, Schacht-Audorf

Ubben Reisen GmbH, Hohenwestedt

GmbH, Corleis GmbH, Osterrönfeld

Autokraft GmbH, Kiel

Rathmann, Christian, Kiel

Vineta Busbetriebsgesellschaft mbh & Co KG, Kiel

Ruß, Artur, Kiel-Altenholz

AK Touristik GmbH, Kiel

City Sightseeing Kiel GmbH, Kiel

Kühl, Fritz Omnibusbetrieb Plön

de Kieler, Wittenbergerpassau

Ruser Reisen , Schönberg

, Dehn Reisen , Neumünster

, F.F. Friedrichs e.K., Neumünster

Möller´s Reisedienst GmbH, Neumünster

Peters, Matthias GmbH & Co KG, Wasbek

MediCar GmbH & Co KG , Neumünster

, Witt Reisen GmbH & Co KG, Sarau

GmbH & Co KG, Sarau Kalkberg-Reisen, Bad Segeberg

Süfke Reisen , Kaltenkirchen Weitere Busunternehmen, die dem OVN in Schleswig-Holstein angehören, finden Sie hier.

