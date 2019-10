„Heimat ist da, wo der Trecker steht“

Kiel

Herr Biel, Sie waren wegen der Umbenennung des Fachs in Sachkunde am Montag bei der Ministerin. Was haben Sie ihr gesagt?

Jörn Biel: Dass ich persönlich die Umbenennung zum jetzigen Zeitpunkt für einen Fehler halte. Auch im gesamten Schleswig-Holsteinischen Heimatbund hat dieser Schritt – vorsichtig ausgedrückt – zu Irritationen geführt. Für uns sendet diese Änderung der Bezeichnung ein falsches Signal aus. Denn es wirkt so, als wenn die Landesregierung sich von diesem Begriff distanzieren wolle. Der Heimatbund möchte aber, dass Heimat in Schleswig-Holstein einen positiven Klang behält und dass der Begriff nicht über Ausgrenzung definiert wird, sondern über Offenheit und die Bewahrung von Werten.

Bleibt die Ministerin dennoch bei der Umbenennung?

Ja, es wird bei der Umbenennung bleiben. Wir hatten ein sehr offenes Gespräch, in dem die Ministerin deutlich gemacht hat, dass es ihr lediglich um die weitgehende Gleichheit der Bezeichnung im Bundesgebiet geht. Inhaltlich soll sich der Heimatbezug des Unterrichts sogar sehr verstärken. Das soll nicht nur für Sachkunde, sondern auch für andere Fächer gelten. Die Ministerin ist aber durch unser Gespräch nochmals deutlich dafür sensibilisiert worden, die Verstärkung des Heimatbezuges konsequent umzusetzen. Letztlich sind ja die Inhalte wichtiger als der Name. Wir werden die Entwicklung weiter verfolgen.

Steckbrief: Der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes Jörn Biel (70) hat als Kind in Gaarden und Ellerbek „früh begriffen, dass Menschen oft anders sind als zuvor gedacht, wenn man sie erst mal kennenlernt“. Beim Handball im Ellerbeker TV habe er Leistungsbereitschaft, Fairness, Teamarbeit gelernt. Nach Volkswirtschaftsstudium und Promotion war der Familienvater Redenschreiber bei CDU-Wirtschaftsminister Jürgen Westphal, stieg dann bei der IHK zum Hauptgeschäftsführer auf – mit einem Intermezzo als Wirtschaftsminister unter Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Damals trat er in die CDU ein. Im Ruhestand wurde er 2014 zum Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes gewählt.

Warum sollten wir zum Begriff Heimat stehen?

Heimat ist ein sehr emotionaler Begriff. Für mich hat er keinen fest definierten Inhalt, sondern in unserer Demokratie kann jeder diesen Begriff individuell mit Inhalt füllen. Ich will, dass das auch so bleibt. Deshalb dürfen wir den Begriff nicht denen überlassen, die ihn restriktiv auslegen und Heimat nur an der Abstammung festmachen wollen, um dann alle anderen auszugrenzen. Wenn wir diese nationalistische Einvernahme hinnehmen, dann können wir auf Dauer unsere Gesellschaft vergessen.

Der Heimatbund Schleswig-Holstein (SHHB) hat im Sommer mit dem Dachverband Bund Heimat und Umwelt die Aktion „Haltung zeigen für die Heimat“ gestartet. Warum?

Weil wir in den vergangenen Jahren beobachtet haben, dass der Begriff Heimat zunehmend falsch verstanden und auch missbraucht wird. Dadurch ist er in der öffentlichen Diskussion so negativ besetzt, dass viele ihn lieber ganz meiden.

Die Auslöser für die Aktion waren zwei Ereignisse: die Ermordung von Walter Lübcke, der dafür gekämpft hat, sehr offensiv mit dem Begriff Heimat umzugehen. Und die Europawahl, bei der bestimmte Parteien suggerierten, Europa und Heimat seien ein Widerspruch in sich. Unserer Meinung nach ist das Gegenteil der Fall: Heimat und Europa gehen sehr gut zusammen.

Was bedeutet Heimat für Sie persönlich?

Das hat sich im Laufe der Jahre geändert. Als Kind war Heimat für mich Kiel, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Den Ort der Geburt würde ich heute nicht prägend für die Heimat sehen, sondern mein soziales Umfeld, Familie, Freunde. Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, mich auskenne und beachtet werde. Auch meine Betätigung – früher im Beruf und heute im Ehrenamt – ist für mein Heimatgefühl wichtig. Oder wie ein kleiner Junge es letztes Jahr in einem Wettbewerb des Jugend-SHHB ausgedrückt hat: Heimat ist da, wo der Trecker steht.

Viele halten Heimat für ein Wort, das nur im Singular existiert. Es hat aber einen Plural: Heimaten. Müssen wir mehr in Heimaten denken?

Ja, denn man kann Heimat auch im Plural denken und mehrere Heimaten haben. Wenn jemand zum Beispiel hierher einwandert, dann kann das Herkunftsgebiet Heimat für ihn bleiben und er sich gleichzeitig hier eine neue Heimat aufbauen.

Die erste Heimat bekommt mit der Geburt geschenkt, jede weitere Heimat muss man sich erarbeiten. Stimmen Sie zu?

Ja. Wenn ich mir allerdings rückblickend anschaue, wie wir mit den Menschen umgegangen sind, die in den 60er, 70er Jahren zu uns gekommen sind, dann haben wir ihnen schon mit der Bezeichnung ‚Gastarbeiter‘ gar nicht die Chance gegeben, hier eine neue Heimat zu finden. Wir haben uns jahrzehntelang nicht darum gekümmert, wie wir diese Menschen integrieren. Aber eine Heimat Schleswig-Holstein ist für diese Menschen doch ohne eine Integration, ohne ein Dazugehören gar nicht möglich.

Was müssen beide Seiten tun, damit das gelingt?

Der politische Wille muss da sein, ebenso die Bereitschaft in der Bevölkerung. Und es muss auch Geld in die Hand genommen werden. Gleichzeitig erwarte ich von allen, die hier eine neue Heimat suchen, dass sie unsere Gepflogenheiten kennen und akzeptieren und sich selbst einbringen. Das Grundgesetz muss für jeden in unserem Land die unumstößliche Basis des Zusammenlebens sein. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich vollkommen aufgeben und sich jederzeit wie Deutsche bewegen müssen.

Stößt diese Sichtweise auf Gegenwehr im Heimatbund?

Nein. Der Ruf des Heimatbundes ist leider immer noch rechts und verstaubt. Doch das stimmt schon lange nicht mehr. Wir wollen erhalten und bewahren, sind aber jederzeit für Neues offen. Wäre die Öffnung hin zu Menschen, die Wurzeln in anderen Ländern haben und hier heimisch sind oder werden möchten, nicht möglich, hätte ich das Amt nicht angetreten. Und auch nicht vor drei Jahren mit Serpil Midyatli eine Stellvertreterin geholt, die genau diesen Teil der Schleswig-Holsteiner verkörpert.

Wo ist die Integration im Heimatbund schon gelungen?

Im Bereich Trachten ist das leicht gewesen. Wir verlangen ja nicht, dass eine Frau aus Nordafrika hier eine nordfriesische Tracht trägt, sondern ihre eigene. Wir haben schon mehrere gemeinsame Tanzveranstaltungen mit sehr großem Spaß gemacht. Zum Tag der Schleswig-Holsteiner 2020 laden wir auch Gruppen ein, die in ihren Trachten aus den Herkunftsländern auftreten. Sie sollen ja nicht ihre Herkunft und Kultur leugnen, sondern versuchen, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wenn das gelingt, wäre ich glücklich.

