So lief der verkaufsoffene Sonntag in Schleswig-Holstein

Massive Gitter vor den Eingängen und dunkle Schaufenster prägten am Sonntag, 26. April 2020, das Bild in den Kieler Einkaufsstraßen. In der Fußgängerzone blieben bis auf wenige Ausnahmen alle Geschäfte geschlossen. Nur eine Handvoll Läden hatte geöffnet, darunter das Schuhgeschäft Heinrich, das in der Holsten- und in der Dänischen Straße beide Filialen aufmachte.

Das Unternehmen hatte sich nach intensiver Diskussion entschlossen zu öffnen. „Wir wollten nicht unhöflich sein und vermeiden, dass die Kunden vor verschlossenen Türen stehen“, sagte Inhaberin Antje Meyn. Die Ankündigung der Landesregierung, dass die Geschäfte öffnen dürfen, sei kein Angebot gewesen, bei dem sie „Hurra“ geschrien hätte.

„So ist zu befürchten, dass alles zu locker genommen wird, wir brauchen keine zweite Infektionswelle.“ Immerhin kamen ab 13 Uhr einige Kunden, das Geschäft lief gut, so ihr Fazit. Meyn bestätigt die Zahlen des Handelsverbands, wonach in der ersten Woche nach der Wiedereröffnung etwa 50 Prozent des normalen Umsatzes erzielt wurden.

Hoffen auf mehr Mitstreiter

Auch die Buchhandlung Liesegang in der Holstenstraße hatte geöffnet. „Wir sind zufrieden“, berichtete Florian Niehus, der es schade findet, dass sich kaum Geschäfte angeschlossen hatten.

Mit solch einem geringen Angebot hatten auch die wenigen Passanten nicht gerechnet, die sich in der Kieler Innenstadt aufhielten. Zwar war es verhältnismäßig leer, aber doch voller als an den vergangenen Tagen.

Kunden sind enttäuscht und verwundert

Überrascht waren auch Meli Steffen und Geli Thede. Die Freundinnen wollten bei der Modekette H&M alte Kleidungsstücke gegen Gutscheine eintauschen, schleppten ihre Taschen aber vergeblich durch den Sophienhof. „Wir hatten erwartet, dass die Geschäfte geöffnet haben. Schließlich wirbt die Stadt im Internet dafür.“

Zur Galerie In Kiel hatten Geschäfte und Kunden kaum Interesse, das Angebot für einen verkaufsoffenen Sonntag wahrzunehmen.

Auch Herta Hinrichsen und Hildegard Gellisch sind enttäuscht. „Wir haben uns schon gefragt, ob es wieder abgesagt wurde“, sagten die Seniorinnen.

„Verwundert“, dass es den Geschäften überhaupt erlaubt war zu öffnen, zeigten sich Ellen Naujock und Maik Lang, die nach einem Strandspaziergang durch die Innenstadt bummelten, um zu sehen, welche Läden überhaupt aufhaben. „Die Maskenpflicht gilt ab Mittwoch, und am Sonntag dürfen die Geschäfte öffnen, das passt nicht zusammen“, sagte Lang. Immerhin: „Es ist beruhigend, dass wenig los ist“, meinte Naujock.

Ankündigung zu kurzfristig

Als Grund für das geringe Interesse nannte Mareike Petersen vom Handelsverband Nord die sehr kurzfristige Ankündigung der Sonntagsöffnung, die es erst am Donnerstag gegeben hatte. Somit hätten die Geschäfte wenig Zeit zur Vorbereitung gehabt, und für Kunden sei es schwierig gewesen einzuschätzen, welche Läden geöffnet haben.

Auch in Bad Segeberg verzichtete der größte Teil der Geschäftswelt am Sonntag auf die Ladenöffnung. Möbel Kraft gehörte zu den wenigen Geschäften, die zum Einkaufen luden. „Wir wollen alle Möglichkeiten nutzen“, sagte Yvonne Witt, stellvertretende Leiterin des Möbelhauses in Bad Segeberg. Die Verkaufsfläche wurde dafür von 45.000 auf 800 Quadratmeter begrenzt.

Ein großer Kundenandrang blieb am Sonntag aus, der Parkplatz weitgehend leer. „Es läuft alles ruhig und entspannt. Ein bisschen was wird gekauft“, beschreibt Witt das Geschehen. Man habe keine Erwartungen an den verkaufsoffenen Sonntag gehabt. „Es ist ja alles neu.“

Absagen für kommenden Sonntag

In Plön hatten alle drei Schuhgeschäfte, zwei Geschenke-Läden und eine kleine Boutique hatten geöffnet. Und wie schon an den Sonntagen vorher gab es Eis, Kuchen und Waffeln im Außer-Haus-Verkauf. Der Rest der Geschäfte blieb zu. Die Kundschaft reagierte verhalten. „Das kennen wir aber, auch sonst ist in der Vorsaison sonntags noch nicht viel los“, sagt Silke Borchardt, Filialleiterin bei Schuh Eggers. Sie wollte am Sonntag auf jeden Fall Präsenz zeigen.

Im Ostseepark Schwentinental war auch sehr wenig los. „Die Großen haben alle geschlossen“, sagt Helmut Hitze von der Interessengemeinschaft. Geöffnete Läden ließen sich an einer Hand abzählen. Auch für den kommenden Sonntag haben dort schon viele abgewunken.

Kein Besucheransturm in Eckernförde

In Eckernförde bummelten zwar einige Passanten, davon so mancher mit Stoffmaske, durch die Innenstadt. Doch der Besucheransturm hielt sich dann doch in Grenzen. Zumal längst nicht alle Geschäfte in der Fußgängerzone des Ostseebades die Ausnahme von der wegen des Coronavirus ausgesetzten Bäderregelung nutzten.

Von Jan Torben Budde, Nadine Materne, Steffen Müller und Anja Rüstmann

