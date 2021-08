Kiel

Kinderärzte in Schleswig-Holstein schlagen Alarm: Sie warnen vor einer Überlastung der Intensivstationen im Herbst – allerdings nicht wegen Covid-19 bei den Kleinsten. „Alle reden über Corona, aber bei Kindern haben wir andere Probleme“, sagt Dr. Ralf van Heek aus Altenholz, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte.

Er rechnet mit einer Infektwelle durch lange bekannte Viren, weil Kinder ihre natürliche Abwehr seit vergangenem Jahr nicht stärken konnten. Hintergrund sind van Heek zufolge die Infektionsschutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie. „Damit wurde ins Geschehen eingegriffen.“

Kinderarzt über Corona: „Kinder stecken sich mit Viren an, die viel schlimmer sind“

Durch geschlossene Kitas, Digital-Unterricht zu Hause, Masken und Abstand konnten die Kinder demnach nahezu über zwei Jahre keine Immunisierung aufbauen, weil sie schlichtweg nicht mit Viren in Kontakt gekommen sind. Deshalb stellten viele seiner Kollegen auch durchaus infrage, ob eine Corona-Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen sinnvoll sei. „Kinder stecken sich mit Viren an, die viel schlimmer sind“, so der Kinderarzt.

Beispiele seien Erkrankungen der Atemwege durch Rhinoviren und RS-Viren – „die machen die Intensivstationen voll“. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) handelt es sich um die „bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen“ bei Kleinkindern. Bei ihnen sei eine Infektion die häufigste Ursache von Krankenhauseinweisungen.

„Auch Adenoviren machen uns Probleme. Die Kinder sind dadurch lange krank, haben hohes Fieber und Entzündungen im Blut“, so Ralf van Heek. Bei weiteren Lockerungen der Corona-Regeln würden sich die Viren rasch verbreiten, ohne dass die Kinder geschützt seien. „Wenn die Masken fallen, wird die Infektwelle rollen“, sagt van Heek. Das führe zum nächsten Problem.

„Wir haben zu wenig Intensivkapazitäten in der Kinderheilkunde, das könnte sich bald zeigen“, sagt er. Deshalb blicke er mit Sorge in Richtung Herbst. Je nachdem, wie viele Kinder schwer erkrankten, könnte es zu Engpässen kommen.

UKSH fehlt es nicht an Betten, sondern an Fachpersonal

Kinderarzt Sebastian Groth aus Rendsburg sagt: „Die Kinder haben viele Infekte nicht mitgemacht, ihnen fehlt das Immuntraining.“ Ihm zufolge sei das jedoch eher bei Kleinstkindern der Fall und werde sich innerhalb der nächsten zwei Jahre zeigen.

Professor Anselm Uebing, Direktor der Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie am UKSH in Kiel, bestätigt, dass es zu wenig Intensivkapazitäten gibt – nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland. „Das liegt nicht an der Zahl der Betten, sondern an einem Mangel bei intensivmedizinisch geschultem Fachpersonal“, so Uebing.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie weitreichend der Infektionsschutz an den Schulen noch vor dem Herbst gelockert wird, ist derzeit offen. „Es wird auch zukünftig Regelungen für die Schulen geben – mit der neuen Corona-Verordnung, die ab dem 23. August in Kraft treten wird“, heißt es aus dem Bildungsministerium auf Nachfrage. „Der Präsenzunterricht findet unter angepasster Anwendung der Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht, Lüften und Testen sowie durch das jetzt hinzukommende Impfangebot statt.“