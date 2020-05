Landwirte fühlen sich als Sündenbock

Kiel/Wulfshagen

Ursprünglich wollten sich bis zu 50 Landwirte gemeinsam von dem schleswig-holsteinischen Umweltministerium in der Mercatorstraße in Kiel treffen, doch durch die strengen Auflagen durch die Corona-Krise haben sich die Verantwortlichen von der Vereinigung Land schafft Verbindung spontan dazu entschieden, die große Kundgebungen ausfallen zu lassen und stattdessen in mehreren kleinen Veranstaltungen zu protestieren. So kamen kurzentschlossen unter anderem in Sprenge, Surendorf, Wulfshagen und Kiel kleinere Gruppen zusammen. Größere Kundgebungen gab es in Lübeck und in Neumünster.

Angst um den Ruf der Landwirtschaft

„Es geht uns um den Ruf der Landwirtschaft“, sagt Martin Laß, der mit seinem Trecker nach Wulfshagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde gekommen. Aus Tüttendorf hatte er es nicht weit, um sein Dienstfahrzeug auf der Brücke über der B76 zu parken, wo er gemeinsam mit sechs weiteren Landwirten seinen Unmut kundtat, der sich vor allem gegen Bundesumweltministerin Svenja Schulze richtet. Die Bauern kritisieren, dass die SPD-Politikerin die Landwirte als „Treiber der Verlust der Artenvielfalt“ bezeichnet. Sie wirft den Bauern vor, dass zu viel gedüngt und durch das Einsetzen von Pestiziden Flächen für die Natur wertlos gemacht werden. „Das ist ein richtiger Nackenschlag“, findet Laß.

Anzeige

Rahmenbedingungen sollen präzisiert werden

Ähnlich sieht das auch Timo Gravert. „Uns alleine für das Sterben der Artenvielfalt verantwortlich zu machen, ist zu einfach“, sagt der Landwirt aus Lindau. Dass es immer weniger Insekten gebe, sei noch auf viele weitere Gründe zurückzuführen, etwa die Versiegelung von Flächen oder die Lichtverschmutzung. Gravert betont: „Wir haben uns stets an die Vorgaben der Politik gehalten und erfüllen die Auflagen. Wir können doch nicht einfach machen, was wir wollen.“ Er fordert, dass die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Düngemittel präzisiert werden, und dass es beständige Regelungen gibt. „Aktuell fühlen wir uns alleine gelassen. Wir suchen den Dialog mit der Politik, bekommen aber keine Rückmeldung.“ Stattdessen sieht Gravert sich und seine Kollegen als Sündenbock dargestellt.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Umbruch auf dem Acker - das große KN-Dossier

Kritik aus Schleswig-Holstein am Bericht zur "Lage der Natur"

„Wir Landwirte sind nicht mehr bereit, uns das permanente Bashing aus dem Umweltministerium bieten zu lassen“, sagt auch Dirk Andresen, der Sprecher der Vereinigung Land schafft Vereinigung Deutschland. „Bewusst wird hier mit Falschaussagen eine ganze Branche diffamiert und gegen die Wand gefahren, indem unbedarften Bevölkerungsteilen suggeriert wird, dass die intensive Landwirtschaft den angeblich so immensen Rückgang an Biodiversität zu verantworten habe.“ Aus dem Bericht zur „Lage der Natur“, den Umweltministerin Schulze vergangene Woche vorgestellt hatte, geht hervor, dass ein Drittel aller geschützten Tierarten durch das Verschwinden und die Übernutzung von Lebensräumen akut gefährdet sei.

Der Unmut der Landwirte über die Umweltministerin ist mittlerweile so groß, dass Land schafft Verbindung Strafanzeige gegen Svenja Schulze und die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), Prof. Beate Jessel, gestellt hat. Der Vorwurf lautet Lüge und Diffamierung.

Unmut über zu viel Bürokratie

Doch nicht nur die aktuellen Aussagen aus der Politik treiben die Landwirte auf die Straße. Vor dem Landtag in Kiel stehen Lennard Mau und Christopher Kiekle. Die beiden sind Landwirte aus Leidenschaft, doch statt auf Feldern oder in Ställen zu arbeiten, verbringen sie den Großteil ihres Tages hinterm Schreibtisch und müssen Formulare ausfüllen. „Es herrscht zu viel Bürokratie. Alle fünf Monate kommen neue Auflagen und es ist immer wieder unklar, was man darf und was nicht.“

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.