Auch das Referendariat solle verlängert werden, damit angehende Lehrer durch die Krise in ihrer Ausbildung nicht benachteiligt werden. Die Lehrervertreter haben am Montag ein Papier mit insgesamt sieben Punkten herausgegeben, das sich an das Bildungsministerium und die Landtagsfraktionen richtet.

Reduzierung der Klassengrößen sei nötig

„Die Herausforderungen unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen sind nicht ohne eine spürbare Einstellung von Vertretungslehrkräften zu bewältigen“, heißt es darin. Eine Reduzierung der Klassengrößen und Lerngruppen in Kursen sei unbedingt nötig.

„Dann müssten wir uns auch weniger Gedanken über Fragen des Gesundheitsschutzes machen“, sagt der Landesvorsitzende Jens Finger. Der Philologenverband strebt mittelfristige eine Erhöhung der Lehrerversorgung auf 130 Prozent an.

Lehramtsstudenten als Soforthelfer

Die Vertretungslehrer müssten allerdings über die notwendige Qualifikation verfügen, die Qualität des Bildungsstandards dürfe nicht gesenkt werden, heißt es im Papier. Auf die Frage, woher so viele zusätzliche, fertig ausgebildete Kräfte plötzlich herkommen sollen, sagt Finger: „Man muss da differenzieren. Wir haben an vielen Schulen die Aufsichten auf den Pausenhöfen, an Bussen und in Mensen erhöht. Das sind Aufgaben, die auch von Lehramtsstudenten übernommen werden könnten, die derzeit weniger Präsenzstunden an den Universitäten haben und dankbar für jeden Einblick in den Schulalltag wären.“

Sie könnten kurzfristig als Soforthelfer eingesetzt werden. Das Ziel die Lehrerversorgung insgesamt hochzufahren, könne nur langsamer erreicht werden.

Videokonferenzen können fehlende Unterrichtspraxis nicht ausgleichen

Weil viele angehende Lehrer in den vergangenen Monaten nicht in der üblichen Form den praktischen Teil der Lehrerausbildung absolvieren konnten und Unterrichtsbesuche von Ausbildern nicht möglich waren, wünscht sich der Verband eine Verlängerung des Referendariats auf zwei volle Jahre. „Wir müssen aufpassen, dass eine ganze Generation von Lehreranwärtern keine Nachteile hat“, so Finger.

Videokonferenzen könnten fehlende Unterrichtspraxis nicht ausgleichen. Derzeit dauert der Vorbereitungsdienst in Schleswig-Holstein wie in vielen anderen Bundesländern 18 Monate. Schon jetzt wäre es für Referendare allerdings möglich, einen Antrag auf Verlängerung des Vorbereitungsdienstes zu stellen, „wenn die Leistungen der Beamtin oder des Beamten die Anforderungen aus nicht von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen noch nicht erfüllen“, heißt es in dazu in der entsprechenden Landesverordnung.

Verband verlangt freiwillige Corona-Tests für Lehrer

Was die Unterrichtsversorgung angeht, muss aus Sicht von Finger der Präsenzunterricht unbedingt Vorrang vor Online-Lehre aus der Ferne haben. Dennoch bedürfe es geeigneten und datenschutzkonformen Konzepten für Fernunterricht. Zudem sollten aus Sicht des Verbands digitale Sprechstunden eingeführt werden, um regelmäßig mit Eltern und Schülern zu kommunizieren. Im Gegenzug sollte die Anzahl der Unterrichtsstunden, die eine Lehrkraft zu geben hat, um eine Stunde verringert werden.

Zudem verlangt der Verband, freiwillige Corona-Tests für Lehrer und Schüler. In Hessen können sich beispielsweise Lehrkräfte, Referendare und sozialpädagogische Mitarbeiter auch ohne konkrete Symptome bis zu den Herbstferien alle 14 Tage einem kostenlosen Test zu unterziehen. Eine ähnliche Strategie fährt Baden-Württemberg, wo sich Beschäftigte an Schulen und Kitas zwischen Mitte August und Ende September zweimal kostenlos testen lassen können. Schleswig-Holstein setzt dagegen bislang auf stichprobenartige Untersuchungen an Schulen und Kitas.

Um Bildungsanspruch und Gesundheitsschutz in Einklang zu bringen, müssten Schulträger und Gesundheitsämter die Hygienepläne mit den Verantwortlichen der jeweiligen Schule überprüfen und gegebenenfalls nachsteuern, so Finger. Unerlässlich seinen vor allem Luftreinigungskonzepte.

