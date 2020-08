Kiel

Lehrer beschreiben unserer Zeitung, dass es für sie unverständlich ist, dass sie nun den Aerosolen von bis zu 30 Kindern in der Klasse ausgesetzt sein müssen. Zwar können sie ihre Schüler darum bitten, freiwillig eine Maske zu tragen, das sorge aber für Diskussionen und Unruhe in den Klassen. Das Einzige, was ihnen zum Schutz bleibe, sei selbst eine FFP2-Maske aufzusetzen. Dann sei aber die für den Unterricht unverzichtbare Mimik der Lehrer nicht mehr sichtbar. Faceshields seien keine echte Alternative, weil sie unten und an den Seiten offen sind.

Im Klassenzimmer gilt keine Maskenpflicht

Seit Montag herrscht zwar in Schulen überall dort die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wo sich die Kohorten mischen können. Das gilt für Laufwege in Fluren, Gemeinschafts- und Pausenräume. Im Klassenzimmer innerhalb der eigenen Lerngruppe gilt keine Maskenpflicht. Einige Schulen hatten allerdings zuvor festgelegt, dass ihre Schüler auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen sollen. Diese Regel hebelt die Vorgabe aus dem Ministerium wieder aus.

Anzeige

Lesen Sie auch:Gericht bestätigt Maskenpflicht auf dem Schulgelände

Weitere KN+ Artikel

„Eine ganze Reihe von Schulen hatte sich für das Tragen von Masken auch im Unterricht entschieden – und wurde vom Bildungsministerium zurückgepfiffen“, kritisiert Astrid Henke von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Es komme der Quadratur des Kreises gleich, Infektionsschutz, gute Pädagogik und persönliches Wohlbefinden unter einen Hut zu bringen. „Es wird nicht alles auf einmal gehen. Infektionsschutz und Pädagogik sprechen ganz klar für kleine Gruppen. Abstände zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften lassen sich sonst nicht einhalten“, so Henke.

Masken können nur Notlösung sein

Die Masken könnten nur eine Notlösung sein, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Unbestritten erschwerten sie die pädagogische Arbeit und die Aufnahmefähigkeit der Schüler. „Solange Klassen zu groß, Räume zu klein und Lüftungen zu schlecht sind, bleiben Masken auch im Unterricht ein geeignetes Instrument gegen das Virus. Wir müssen aber schnellstens von dieser Notlösung wegkommen, und zwar durch mehr Personal, kleine Klassen und gut ausgestattete Schulen.“

Übersicht:Corona-Fälle an Schulen in Schleswig-Holstein

Auch der Philologenverband fordert eine Halbierung der Klassen oder eine Erhöhung der Lehrerversorgung auf 130 Prozent. „Dann müssten wir uns auch weniger Gedanken zu bestimmten Themen des Gesundheitsschutzes machen“, sagt Landesvorsitzender Jens Finger. Es müsse alles dafür getan werden, dass Schule in der Schule stattfinden könne, weil die Alternative Fernunterricht deutlich ungünstiger sei.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

IVL: Maske schränkt den Austausch im Unterricht aus

Die Interessenvertretung der Lehrkräfte (IVL) findet den Kurswechsel der Ministerin dagegen gut, weil sie Rechtssicherheit schaffe. „Eine generelle Maskenpflicht auch im Unterricht lehnen wir zum jetzigen Zeitpunkt ab“, sagt der IVL-Landesvorsitzende Dirk Meußer. „Gelingender Unterricht lebt vom Austausch. Die Maske schränkt diesen durch die fehlende Mimik ein, gerade im Fremdsprachenunterricht oder durch die erschwerte Verständlichkeit von Sprache.“

Bisher hätten ihn nur Rückmeldungen erreicht, in denen freiwillige Regelungen funktionierten, wenn etwa die Lehrkraft als Angehörige einer Risikogruppe um das Tragen einer Maske bitte. Nur im Falle eines deutlichen Anstiegs der Infektionszahlen komme eine generelle Maskenpflicht im Unterricht für die IVL in Betracht.

Leopoldina empfiehlt Maske innerhalb der Kohorte

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, dass Schüler ab der fünften Klasse einen Mund-Nasen-Schutz auch innerhalb ihrer Kohorte tragen sollten, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Nordrhein-Westfalen ist bislang das einzige Bundesland, das eine flächendeckende Maskenpflicht im Unterricht in weiterführenden Schulen hat.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite