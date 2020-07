Kiel

„Sommer ist, was in deinem Kopf passiert!“ Was die A-Cappella-Band „ Wise Guys“ in ihrem Hit „Jetzt ist Sommer“ singt, ist für die zu Hause gebliebenen Schleswig-Holsteiner und auch die Touristen an Nord- und Ostsee momentan ein guter Rat. Denn im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Juli 2020 kein Monat, der wegen enormer Hitze oder zahlreicher Sonnentage in Erinnerung bleiben wird. Vielmehr überwiegt durchwachsenes Wetter. Wolken, Regen und Sonne wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit am Himmel ab.

Bibliotheken und Museen statt Strand

Getreu dem Wise-Guys-Lied machen die Menschen in Kiel jedoch das Beste aus dem Wetter. Auf zwei Liegestühlen im Hiroshima-Park haben es sich am Sonnabend Alexander Svirsky und Neele Grandt bequem gemacht. „Ich verbringe sonst viel Zeit in der Uni-Bibliothek“, sagt Alexander. Der Lehramtsstudent schreibt derzeit seine Abschlussarbeit. „Für die Motivation ist es sogar besser, dass das Wetter nicht so gut ist.“ Mittlerweile gehört es für ihn dazu, immer eine Regenjacke dabei zu haben.

Neele Grandt hat ihre Masterarbeit bereits abgegeben. Um sich die Zeit bei schlechtem Wetter in der Wohnung zu vertreiben, hat sie sich aus der Stadtbücherei mehrere Bücher ausgeliehen. „Normalerweise würde ich jetzt auch gerne in Museen gehen, aber mit Maske ist das gerade nicht so schön.“

Für`s Homeoffice das perfekte Wetter

Nicht beeindrucken von dem durchwachsenen Wetter am Sonnabend lässt sich die sechsjährige Sinje. Das Mädchen aus Dithmarschen ist gerade bei ihrer Tante Ulrike Pollakowski zu Besuch und springt vergnügt durch die Wasserspiele. Dass sie dabei klatschnass wird, stört sie nicht. „Ich fahre erst nächste Woche in den Urlaub nach Hessen und arbeite derzeit im Homeoffice. Daher ist es für mich nicht schlimm, dass wir keinen Hochsommer haben“, sagt Ulrike Pollakowski, die Vorsitzende des Ortsbeirats Kiel-Wik ist. An den Strand würde sie momentan auch bei gutem Wetter nicht gehen. „Das ist mir zu voll.“ Sie hält sich dafür lieber mit Hund Teddy im Diederichsen-Park auf. „Dort ist viel Platz, und man ist in der Natur.“

Sommer 2020 im langjährigen Mittel

Dass es bislang wenig richtige Sommertage gibt, sei nicht ungewöhnlich, erklärt der Diplom-Meteorologe Sebastian Wache. Es sei das typische Wetter für einen norddeutschen Juli. Vielmehr waren die vergangenen beiden Sommer außergewöhnlich sonnig. „Daran sind wir noch gewöhnt.“ Dass in Schleswig-Holstein ein Hoch mehr als zwei oder drei Tage anhält, ist nicht die Regel und sollte keine Maßstab für den hiesigen Sommer sein.

„Insgesamt ist 2020 ein eher normaler Durchschnittssommer, wie wir ihn hier im Norden Deutschlands erwarten“, bilanziert Wache, der bei Wetterwelt GmbH in Kiel das Klima erforscht. „Da wir auf einer geografischen Breite leben, auf der immer wieder kalte Luftmassen aus dem Norden gegen warme aus dem Süden kämpfen, erzeugt dieser Kampf Tiefs.“

Tief verdrängt Hochdruckgebiet

Der Diplom-Meteorologe nennt dieses Wetter den „typisch norddeutschen Treppensommer“. Dabei klettern die Temperaturen unter einem leichten Hochdruckeinfluss langsam über wenige Tage ein Stück nach oben, bis sie 20 oder auch 25 Grad und mehr erreicht haben. Dann lässt ein Tief von Westen die Werte aber abrupt in den Keller stürzen. „Im Anschluss muss sich die Luft langsam wieder an die hohen Werte vor dem Temperatursturz herankämpfen, bis der nächste Abfall mit dem nächsten Tief erfolgt.“

Damit der Hochsommer über mehrere Tage oder gar Wochen bleibt, braucht es ein stabiles Omega-Hoch. „Diese kommen im Schnitt zwei bis maximal drei Mal pro Jahr bei uns vor“, sagt Wache, der wenig Hoffnung macht, dass das Wetter in den nächsten Tagen sommerlich wird. „Derzeit sieht es nicht so aus, dass sich solch ein Omega-Hoch Ende Juli aufbauen will.“

Sommer 2020 ein Grad zu kalt

Ein Blick auf die Wetteraufzeichnungen belegt, dass der Juli in Schleswig-Holstein keineswegs außergewöhnlich ist. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnittswert ist der Juli ein Grad zu kalt. Im Mittel liegen die Temperaturen zwischen 13 Grad nachts und 21 Grad am Tag. Im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres ist es zwei Grad kühler.

Auch der Regen liegt im langjährigen Schnitt. Bis zum 23. Juli wurden landesweit 85 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge (etwa 87 Milliliter pro Quadratmeter) erreicht. Da in der kommenden Woche mit weiterem Regen zu rechnen ist, sollte die Bilanz am Ende des Monats bei rund 100 Prozent liegen, schätzt Wache. Nicht mehr aufholen lässt sich allerdings die Sonnenscheindauer, von den üblichen über 200 Stunden wurden bislang nur 62 Prozent erreicht.

