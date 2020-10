Kiel

„ Schleswig-Holstein steuert vergleichsweise gut durch die Krise im Vergleich zu anderen Bundesländern. Es gibt aber keine Gewinner der Corona-Pandemie, nur diejenigen, die weniger verloren haben“, so fasste Karsten Heinsohn vom Fremdenverkehrsinstitut DWIF die Lage im Tourismus zusammen.

Allein in den Monaten März und April, als keine Touristen mehr kommen durften, erlitt die Branche 880 Millionen Euro an Einbußen, wie aus dem neuen Sparkassen-Tourismusbarometer hervorgeht. Davon entfielen 510 Millionen Euro auf den Übernachtungs- und 370 Millionen auf den Tagestourismus.

Anzeige

Im Sommer fast wieder Vorjahresniveau bei den Übernachtungen

Ein Blick auf die Übernachtungszahlen zwischen Januar und Juli zeigt, dass in Schleswig-Holstein 28,4 Prozent weniger Gäste Urlaub machten als im Vorjahreszeitraum. Metropolen wie Hamburg und Berlin, die sonst Tourismusmagnete sind, traf es fast doppelt so hart. Bis August habe das Minus etwa 19 Prozent betragen, bis zum Jahresende könnten es zehn bis 15 Prozent sein.

„Im Juli haben wir an der Nord- und Ostsee fast schon wieder das Vorjahresniveau erreicht“, so Heinsohn. Erste Zahlen aus einzelnen Hotspots deuteten darauf hin, dass es im August sogar ein leicht höheres Übernachtungsvolumen als 2019 gab. „Der Restart funktioniert.“ Meldungen über die Buchungen für den Herbst und Winter sprächen dafür, dass auch dann eine gute Auslastung gelinge. „Es ist durchaus noch ein positiver Schlussakkord möglich.“

Buchholz neue Regel für Urlauber aus deutschen Risikogebieten "praktikabler"

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) wies aber darauf hin, wie wechselhaft die Lage gerade sei. Das habe nicht zuletzt die Debatte über den Umgang mit Urlaubern aus deutschen Risikogebieten in den vergangenen Tagen gezeigt. Die neue Regelung, nach der sich Touristen vor ihrer Anreise „freitesten“ könnten, sei weit praktikabler als die alte. Damit könnten die Beherbergungsbetriebe umgehen. Über den Sommer sei es gelungen, dass es zu keinen Massenausbrüchen in Hotels und Co. gekommen sei. Damit das so bleibe, müssten sich alle penibel an die Corona-Regeln halten, mahnte der Minister.

Buchholz betonte, wie groß das Gewicht des Sektors mit rund 161500 Beschäftigten für die Wirtschaft des Landes sei. Im vergangenen Jahr lag der Bruttoumsatz bei 9,7 Milliarden Euro, damit habe der Tourismus fünf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Dass das BIP im ersten Halbjahr um 3,8 Prozent gesunken sei und Schleswig-Holstein damit das geringste Minus unter den Bundesländern machte, sei auch ein Verdienst der Tourismusbranche.

Freizeitwirtschaft stark angeschlagen

Weil viele Menschen ihre Sommerferien im Inland verbrachten, lag die Zahl der Tagesausflügler teilweise 25 Prozent höher als im Vorjahr. „Vor allem Outdoor-Tätigkeiten waren ein Zugpferd“, so Heinsohn. Die Freizeitwirtschaft hatte dagegen zu kämpfen, sie zählte 43,7 Prozent weniger Besucher zwischen Januar und August. Weil Museen oder Freizeitbäder nach wie vor weniger Menschen einlassen können als zuvor, damit Abstandsgebote eingehalten werden können, ist laut Heinsohn noch keine echte Erholung in Sicht.

Sorge vor Insolvenzwelle bei Landgasthöfen

Sorge machen Buchholz zudem die Landgasthöfe, die sonst von großen Events und Familienfeiern lebten. „Es ist nicht auszuschließen, dass wir hier Insolvenzwellen in den kommenden Monaten sehen werden.“ Laut Heinsohn war zwar die Grundlage vieler Beherbergungsbetriebe im Land solide. Ihre Eigenkapitalquote lag 2019 bei knapp 17 Prozent und dabei höher als in den Nachbarländern Niedersachsen (16,2) und Mecklenburg-Vorpommern (3). Bei den Gastronomiebetrieben war sie dagegen mit drei Prozent ohnehin relativ gering.

„Viele Betriebe sind sonst ganz ordentlich durch das Jahr gekommen. In normalen Zeiten reichte das“, so Reinhard Boll, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein. Die meisten Betriebe verfügten aber kaum über Reserven, um eine Krise monatelang durchzustehen. Er rechnet mit einer „stattlichen Zahl“ an Insolvenzen. Die Sparkassen bemühten sich, als Finanzierungspartner zur Verfügung zu stehen. „Man kann aber nicht aufrechterhalten, was auf Sicht nicht überlebensfähig ist“, so Boll - auch, wenn das hart klinge.

Trotz der schwierigen Lage sei es wichtig, die Qualität der touristischen Angebote aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, sonst straften die Gäste das am Ende ab, so Buchholz. „Deswegen sollten Betriebe weiter investieren, wo es ihnen eben möglich ist.“