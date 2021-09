Kiel

Schleswig-Holsteins Landesregierung plant deutliche Lockerungen der Corona-Regeln. Nach Information unserer Zeitung wollen die drei Koalitionspartner von CDU, Grünen und FDP im Kern vollständig Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten (3G) nahezu sämtliche Freiheiten zurückgeben wie vor Ausbruch der Pandemie. Die Details eines Papiers mit dem Schlagwort Paradigmenwechsel will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an diesem Dienstag bekanntgeben.

Schon jetzt ist bundesweit der Zutritt zu vielen Innenräumen nur den drei genannten Personengruppen erlaubt – beim Besuch eines Restaurants zum Beispiel, einer Kinoveranstaltung oder einem Konzert. Dort galten aber bisher strenge Auflagen: Theater durften maximal 50 Prozent ihrer Plätze vergeben, sie mussten die Zuschauer im Saal schachbrettartig anordnen, und auf Laufwegen herrschte eine Maskenpflicht. Veranstalter von Jahr- und Flohmärkten mussten pro Besucher sieben Quadratmeter begehbare Fläche bereitstellen, um Sicherheitsabstände zu gewährleisten.

Viele Beschränkungen sollen wegfallen

Das alles soll künftig in Schleswig-Holstein hinter der Einlasskontrolle entfallen. Im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr dagegen, wo es keine solchen Überprüfungen gibt, bleibt es bei der Maskenpflicht; auch die Schulen sollen zumindest bis Ende Oktober an den alten Regeln festhalten.

„Pandemie der Ungeimpften“

Hamburg hatte Ende August unter anderem Gastronomen die Option für eine 2G-Regelung eröffnet: Zugang zu den Innenräumen hat zu diesen Lokalen nur noch, wer vollständig geimpft oder genesen ist. Baden-Württembergs Landesregierung spricht von einer „Pandemie der Ungeimpften“ und erwägt eine ähnliche Verordnung.

Die Jamaika-Koalition im Kieler Landtag hält dagegen ausdrücklich an der 3G-Regelung fest. Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann, solle zumindest über ein negatives Testergebnis weiterhin Zugang zum gesellschaftlichen Leben behalten, heißt es im Landeshaus. Auch Kinder und Jugendliche würden sonst ausgeschlossen.

Mit Spannung wird erwartet, welchen Einfluss die Sieben-Tage-Inzidenz noch auf künftige Landesverordnungen haben wird. Die Landesmeldestelle fertigt einmal pro Woche Inzidenzwerte getrennt nach dem Impfstatus an: Am 30. August betrug die Inzidenz im Norden nach Angaben eines Sprechers im Gesundheitsministerium 48,2. Bei den nicht vollständig Geimpften lag sie mit 102,7 wesentlich höher, bei den vollständig Geimpften mit 13,4 deutlich niedriger. Am Montag betrug die Gesamtinzidenz 50,5.

Jetzt auch Drittimpfungen in Schleswig-Holstein

Die Impfquote steigt indes zwar stetig, aber langsam. Am Montag waren 65,4 Prozent der Schleswig-Holsteiner vollständig gegen Corona geimpft. Zumindest die erste der meistens zwei Spritzen hatten 70,7 Prozent erhalten. Ungeachtet dessen ist die Impfkampagne in eine weitere Phase getreten: Seit Ende August werden bereits Drittimpfungen verabreicht.

Diesen sogenannten Booster haben mehr als 5500 Menschen bekommen. Möglich ist das bestimmten Gruppen, wenn die ursprüngliche Impfung mehr als sechs Monate her ist.

