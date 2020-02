Eine Woche nach Orkantief "Sabine" zieht das nächste Sturmtief nach Schleswig-Holstein: „Uta“ soll am Wochenende auf Norddeutschland treffen und in der Nacht von Sonntag auf Montag voraussichtlich seinen Höhepunkt erreichen. Uneins sind sich die Meteorologen über die Stärke.

Schleswig-Holstein - Mit "Uta" kündigt sich der nächste Sturm an

Von KN-online (Kieler Nachrichten)