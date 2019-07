Kiel

Auch in Schleswig-Holstein mehren sich die Stimmen, die sich – ganz im Sinne von Klima-Aktivistin Greta Thunberg – eine Renaissance der Schlafwagen wünschen. „Wir brauchen einfach mehr Nachtzüge“, sagt Grünen-Landeschefin Ann-Kathrin Tranziska und stimmt damit ihrem Bundesvorsitzenden Robert Habeck zu. Tranziska will nicht nur mehr Züge, auch zusätzliche Linien müssten her, um Reisende aus dem Flugzeug in die Bahn zu locken.

Nur eine Schlafwagen-Linie im Norden

Zurzeit gibt es im Norden nur eine Schlafwagen-Linie: Abends um kurz nach acht geht es von Hamburg aus mit dem „Nightjet“ nach Wien. Wer rechtzeitig bucht, hat noch die freie Wahl zwischen Schlafwagen, Liege- und Normalabteil. Grundsätzlich gilt: Wer früher bucht, zahlt weniger. An elf Stationen hält der Zug der ÖBB, bevor er am Folgetag um kurz vor halb zehn sein Ziel erreicht. Weitere Linien verbinden Berlin mit Wien und München mit Rom.

Zu wenig, findet auch Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. „Ich liebe Nachtzüge, weil es nicht nur ein ganz besonderes Erlebnis ist, sondern eine echte Alternative zum Flugzeug“, sagt der 68-Jährige. Dass die Deutsche Bahn nicht wieder in das Geschäft einsteigen will, kann er durchaus nachvollziehen. „Die ÖBB sind dabei, sich als europäischer Nachtzuganbieter zu etablieren, und machen das richtig gut“, sagt Naumann. Nicht ohne Grund habe das Unternehmen 13 neue „Nightjet“-Züge bestellt. Sie sollen ab 2022 vor allem von Österreich gen Süden eingesetzt werden.

Umdenken auch in Schweden und der Schweiz

Um das Klima zu schützen, steigen auch in Schweden und der Schweiz immer mehr Menschen lieber in den Nachtzug. Naumann schwärmt schon wieder von nächtlichen Touren von Kiel nach München oder von Hamburg nach Paris, „wie früher“. Auch Landesverkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) fände eine Ausweitung der Nachtzüge gut: „Letztlich würde es ja uns als Urlaubsdestination dienen.“

Wer bislang auf dem Nostalgie-Gleis rollen will, für den sind die Schlafwagen-Linien nur dann eine echte Alternative zum Flugzeug, wenn das persönliche Ziel auch mit dem Zielbahnhof übereinstimmt. Ein Problem, das auch Grünen-Chefin Tranziska erkannt hat: „Es kann nicht sein, dass die Urlaubsreise nach Italien zu einer Odyssee für Menschen wird, die nicht fliegen wollen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen.“

Das Beispiel Kiel-Rom

Ein Beispiel: Während man mit dem Flieger für die Strecke Hamburg-Rom inklusive Anfahrt von Kiel etwa fünf Stunden braucht, dauert die Bahntour mehr als 20 Stunden. Wer den Nachtzug über Wien nutzen will, benötigt aktuell sogar fast 40 Stunden. Immerhin: Hätte man am Mittwoch, 24. Juli, für kommenden Montag gebucht, wäre die Bahnfahrt für eine vierköpfige Familie günstiger als der Flug.

Nötig sei aber auch ein einheitliches System, um an Fahrkarten zu kommen, meint Pro Bahn. Bisher sei dies „chaotisch und intransparent“. Naumann: „Fragt man fünf Anbieter, bekommt man zehn verschiedene Routen-Vorschläge.“

