Pflegeheime: Besucher müssen noch warten

Sozialminister Heiner Garg ( FDP) hatte am 29. April im Sozialausschuss „mehr Ausnahmemöglichkeiten“ für Besuche im Pflegeheimen angekündigt. Das Betretungsverbot für Heime gilt aber weiter. Bisher durfte davon nur in ethischen Ausnahmesituationen abgewichen werden, etwa damit sich Angehörige von einem sterbenden Bewohner verabschieden können.

Ab 4. Mai dürfen Angehörige nun auch ohne Notlage ins Heim kommen - aber nur unter engen Voraussetzungen. Wie die genau aussehen, regelt die Landesverordnung. Die soll am Wochenende fertig sein. Die Heimträger gehen aber von folgenden Eckpunkten aus:

Anmelden, Mundschutz mitbringen

Ob das Heim Besuche erlaubt, entscheidet der Träger. Angehörige und Freunde von Bewohnern haben keinen Anspruch, ins Heim gelassen zu werden.

Jeder Besuch muss mit dem Heim vorher telefonisch abgestimmt werden. Das Heim muss die Besuche so organisieren, dass der Besucher keinen Kontakt mit anderen Bewohnern hat. Teilen sich zwei Bewohner ein Zimmer, dürfen sie nicht zeitgleich Besuch bekommen. Es darf nur eine Person zu Besuch kommen und sie darf maximal zwei Stunden bleiben. Der Besucher muss einen Mundschutz tragen.

Jeder Gast wird von einem Mitarbeiter zur verabredeten Zeit an der Tür abgeholt und über die Schutzmaßnahmen unterrichtet. Der Besucher muss unterschreiben, dass er keine Symptome, ein Verdachtsfall ist und nicht positiv auf das Corona-Virus getestet ist. Außerdem darf er in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person gehabt haben. Der Besucher wird dann zu dem Bewohner gebracht. Das kann das Bewohnerzimmer sein, aber auch ein gesonderter Besuchsraum.

Besuch nur hinter einer Scheibe?

Einige Träger erwarten, dass der Bewohner durch eine Plexiglasscheibe vom Bewohner abgeschirmt werden muss und es keinen direkten Körperkontakt geben darf. Ob die Landesverordnung das vorschreiben wird, ist aber noch unklar.

Als sicher gilt aber, dass jeder Gast nach dem Besuch wieder von einem Mitarbeiter zum Ausgang begleitet werden und das Heim jeden Besuch genau dokumentieren muss. Und: Da die räumlichen Bedingungen in den Heimen sehr unterschiedlich sind, muss jedes Haus ein eigenes Hygienekonzept entwickeln und dem Gesundheitsamt vorlegen.

Besuche erst in einer Woche

"Das alles braucht einen Vorlauf und muss gut überlegt sein, weil der Gesundheitsschutz von Bewohnern und Beschäftigten nach wie vor höchste Priorität hat. Deshalb können wir noch gar nicht sagen, ab wann ein Besuch in unserem Haus am Cathrinplatz in Preetz möglich sein wird", sagt Micaela Morgenthum vom Kirchenkreis Plön-Segeberg.

Beim Kieler Stadtkloster geht man davon aus, dass die Vorbereitungen für die neun Pflegeeinrichtungen mindestens eine Woche dauern werden. „Wir haben sehr für diese Lockerung gekämpft, weil in Kiel alle Gemeinschaftsräume geschlossen werden mussten. Unsere Bewohner sind also seit dem 2. April nur in ihren Zimmern – das ist nicht haltbar und hat schon zu dramatischen Situationen bei Ehepartnern geführt“, sagt Eva El Samadoni, Stiftungsvorstand des Stadtklosters.

Physiotherapie und Fußpflege ab 4. Mai

Dennoch müsse die Öffnung sehr genau überlegt werden. El Samadoni geht davon aus, dass zunächst nur der nächste Angehörige - meist der Ehepartner - zu Besuch kommen darf. Schon dafür sei der Aufwand hoch. "Selbst das würde bei 100 Bewohnern und nur einem Besuch pro Woche bedeuten, dass 100 mal Personal abgestellt, Besuche organisiert und dokumentiert werden müssen." Zunächst dürfen ab Montag die Physiotherapie und Fußpflege wieder in die Häuser des Stadtklosters kommen. Andere Heime ermöglichen das bereits.

Auch der Bundesverband privater Pflegeanbieter bpa, der 250 Pflegeeinrichtungen im Land vertritt, begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, hätte sich aber eine klar definierte Vorlaufzeit gewünscht. Und, dass die Verantwortung auf Heime und Gesundheitsämter verteilt wird.

Verantwortung auf Heime abgewälzt

"Jetzt ist es so, dass das Betretungsverbot weiter besteht und die Einrichtung allein die Verantwortung dafür trägt, dass die Ausnahmeregelung richtig angewendet wird", sagt bpa-Landesgeschäftsführer Kay Oldörp. Der Druck sei enorm – einerseits von den Angehörigen und Bewohnern, andererseits durch die Angst vor möglichen Infektionen durch Besucher. "Dieses strafrechtliche Risiko trägt jetzt der Verantwortliche des Heims allein. Da hat die Politik die Verantwortung auf die Einrichtungen abgewälzt."

