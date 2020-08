Kiel

Das könnte heiß werden: Uns steht das wärmste Wochenende in diesem Jahr bevor. Hoch „Detlef“ heizt das Land heute auf 30, Sonntag immerhin noch auf 28 Grad auf.

Während die Küsten-Gemeinden mit einigen Sorgenfalten auf die vielen sonnenhungrigen Gäste schauen, freuen sich die Baumärkte. Der Markt für Gartenpools boomt wie nie zuvor. Immer mehr Schleswig-Holsteiner stellen sich ein eigenes Schwimmbecken aufs Grundstück.

Anzeige

„Wir sind fast restlos ausverkauft“, heißt es bei vielen Anbietern. Auch Sonnenschirme und Stand-up-Paddling-Boards (SUP) sind Renner.

Weitere KN+ Artikel

Der Markt für Pools und für den Garten ist leergefegt

„Der Markt ist komplett leergefegt“, sagt Malte Ohnesseit von „Bestway“ in Neumünster. Die Firma beliefert unter anderem die Baumärkte im Land mit Pools, SUPs, Wasserspielzeug und Co. „Das war bisher eine gigantische Saison“, so der Geschäftsführer.

Absatzplus von 80 Prozent bei mobilen Whirlpools

Bereits Ende Mai habe das Telefon nicht mehr stillgestanden, weil alle Händler händeringend nach Ware suchten. „Auch bei den SUPs hätten wir das Hundertfache verkaufen können.“ Sogar bei mobilen Whirlpools verzeichnete sein Unternehmen ein Absatzplus von 80 Prozent.

Geld, so sagt er, habe in diesem Jahr bei den Kunden keine Rolle gespielt. „Da niemand wegen Corona in den Urlaub fahren konnte, wurde das Urlaubsgeld ausgegeben, um den eigenen Garten zur Wohlfühloase umzugestalten.“

Im Pool-Fieber sind auch die Kunden vom „Profi Kiel“-Baumarkt in Bordesholm. „Bei uns brummt es seit Wochen. Die Leute entdecken, dass sie das Glück gar nicht suchen müssen, sondern direkt vor der eigenen Haustür finden“, sagt Inhaber Thomas Kiel. Am Dienstag habe er zum Glück noch einen Container mit Ware bekommen.

Nachlieferung im Förde Baumarkt in Kiel

Auch bei Bernd Titze im Förde Baumarkt in Kiel-Friedrichsort sind noch einmal Nachlieferungen eingetroffen. „Bei uns kriegen Sie immer was“, sagt er schmunzelnd, „nur vielleicht nicht genau das, was Sie gerne haben möchten.“ Größere Pools, die mit über sechs Metern Länge gut und gerne über 1000 Euro kosten, sind derzeit überall absolute Mangelware.

AOK warnt vor UV-Belastung

Doch die viele Sonne hat auch ihre Schattenseiten. Die Allgemeine Ortskrankenkasse ( AOK) Nordwest mahnt, die starke UV-Strahlung im Blick zu behalten. „Ein zu ausgiebiges Sonnenbad kann schnell zum schmerzhaften Sonnenbrand, zu vorzeitiger Hautalterung und im schlimmsten Fall sogar zu Hautkrebs führen“, sagt Sprecher Jens Kuschel.

Das Tückische daran sei, dass Hautkrebs oft erst Jahre nach den gefährlichen Sonnenbädern auftrete. Er empfiehlt deshalb dringend, alle zwei Jahre das Hautkrebs-Screening in Anspruch zu nehmen. „Doch das kostenfreie Angebot wird leider immer weniger genutzt“, so Kuschel.

Hautkrebs-Screening wird zu wenig genutzt

Laut einer aktuellen Auswertung der AOK Nordwest gingen 2019 lediglich 13,3 Prozent der AOK-Versicherten in Schleswig-Holstein zur ärztlichen Früherkennung von Hautkrebserkrankungen. „Über die Jahre ist ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten“, sagt Vorstandschef Tom Ackermann. „Dabei ist Hautkrebs fast immer heilbar, wenn er rechtzeitig erkannt wird.“

7800 Menschen erkrankten in Schleswig-Holstein neu an Hautkrebs

Nach den aktuellsten Zahlen des Krebsregisters Schleswig-Holstein erkrankten im nördlichsten Bundesland 2017 fast 7800 Menschen neu an Hautkrebs.

Hoch "Detlef" sorgt für Sonne satt

Aber vielleicht war es das dann auch schon nach diesem Wochenende mit dem superheißen Sommer? Derzeit liegt das Hoch „Detlef“ über den baltischen Staaten. „Wir sind somit auf seiner Westflanke und daher in einer südlichen Strömung“, erklärt Meteorologe Sebastian Wache von der Wetterwelt GmbH in Kiel. „Die Luft wird dadurch direkt aus dem Balkanraum zu uns transportiert.“

Heißester Tag war am Donnerstag mit 31,2 Grad

Einen Allzeitrekord hätten wir in diesem Jahr aber noch nicht geknackt. Der wärmste Tag in Kiel war bislang der 6. August mit 31,2 Grad. Der Rekord lag vor zwei Jahren am 7. August bei einem Höchstwert von 35,1 Grad. In Schleswig-Holstein war der heißeste Tag der 9. August 1992 in Lübeck mit 38,0 Grad.

Ein nächstes Sommerhoch ist schon im Anmarsch

Auf das Hoch „Detlef“ folgt das Hoch „Emil“, das Mitte kommender Woche nach Russland abwandert, sagt Meteorologe Wache. Am Donnerstag ziehe sogar eine Front mit Schauern und Gewitter vorbei. „Aber bereits nächsten Freitag ist ein neues Sommerhoch im Anmarsch und sorgt so weiter für Hochsommer in weiten Teilen Europas.“

Neue Temperaturrekorde seien aber nicht zu erwarten. „Gerade durch den auffrischenden Ostwind wird es direkt an der Ostsee auch deutlich frischer mit 22 bis 26 Grad“, so Wache. Temperaturen, die aber allemal für den eigenen Pool im Garten reichen.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.