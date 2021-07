Kiel

Die Debatte um eine weitere Krankenhausreform im Land nimmt Fahrt auf. Aus Sicht der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) steckt eine Reihe von Kliniken in Schwierigkeiten.

KGSH-Chef Patrick Reimund nennt exemplarisch die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hält dort einen Kahlschlag in Eckernförde für möglich. Ein weiteres Beispiel sei die medizinische Klinik in Borstel im Kreis Segeberg, die geschlossen werden soll. Doch bei diesen Fällen werde es nicht bleiben.

Einigen Krankenhäusern in Schleswig-Holstein droht das Aus

„Es werden weitere Standorte auf den Prüfstand kommen“, befürchtet Reimund: Neben der Wirtschaftlichkeit gehe es darum, „ob auf dem Arbeitsmarkt perspektivisch überhaupt genügend Personal vorhanden ist, um vollstationäre Strukturen bespielen zu können“. Geburtenstarke Jahrgänge würden aus dem Berufsleben ausscheiden, nur relativ kleine Jahrgänge gingen in die Berufstätigkeit. „Es wird nicht alles so bleiben wie bisher. Wir gehen davon aus, dass nicht alle Standorte in der Form weiter betrieben werden können.“

Der Chef des Gemeinsamen Bundesausschusses von Krankenkassen, Ärzten und Kliniken, Josef Hecken, hält von den 1900 Krankenhäusern in Deutschland gut jedes dritte für verzichtbar. 1200 wären genug, um die Versorgung der Bevölkerung im Notfall sicherzustellen.

Vieles könnten medizinische Versorgungszentren ambulant übernehmen, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Zwar hält man bei der KGSH Heckens Aussagen in dieser Schärfe für überzogen. Doch der Handlungsdruck an den 114 Klinik-Standorten im Norden sei erheblich.

Kleine Krankenhäuser in Schleswig-Holstein haben das Nachsehen

Sollte ein Standort für die Versorgung notwendig sein, müsse er angemessen finanziert werden, sagt Reimund. Das System der Fallpauschalen spüle den Krankenhäusern nur über tatsächlich erbrachte Leistungen Geld in die Kassen. In Folge blieben Kliniken mit relativ kleinem Einzugsbereich auf den Kosten sitzen: Auf der einen Seite müssten sie teure Leistungen vorhalten, auf der anderen Seite seien ihre Patientenzahlen gering.

„Wir fordern, das System um Instrumente der Vorhaltefinanzierung zu ergänzen“, sagt der KGSH-Chef. „Man bekommt Sockelbeträge dafür, dass man bestimmte Strukturen wie eine Notaufnahme oder Abteilungen vorhält und erhält zusätzlich abgesenkte Fallpauschalen für die einzelnen Leistungen.“

Nur etwa 30 Standorte im Norden erfüllen Vorgaben des Bundesausschusses

Josef Hecken, oberster Hüter über das Geld der Krankenkassen, hatte gemahnt, dass Kliniken künftig möglichst über Grundanforderungen für eine Notfallstufe verfügen müssten: Das seien mindestens sechs Intensivbetten, eine Chirurgie, eine internistische Abteilung und eine zentrale Notaufnahme.

Diese Anforderungen erfüllen in Schleswig-Holstein derzeit etwa 30 notfallversorgende Kliniken. Reimund hält diese Anzahl für keineswegs überzogen. „Ja, es geht mit weniger Krankenhäusern. Aber jetzt mal aus der Hüfte zu schießen und zu sagen, dass von 1900 Krankenhäusern locker ein Drittel weg kann? Kann man so machen, aber seriös finde ich das nicht.“