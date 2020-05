Polizei passt Kontrollkonzept an

Kiel

Die touristische Einreise in Schleswig-Holstein ist weiterhin untersagt, wer allerdings Dauercamper oder Zweitwohnungsbesitzer ist, darf seit dem 4. Mai 2020 problemlos in den echten Norden einreisen. Für die Personengruppen wurde auch das Betretungsverbot der Inseln gelockert.

Die Landespolizei reagiert auf die Lockerung und passt ihr Kontrollkonzept an. Sie will weiterhin verstärkt Präsenz zeigen, wo Tourismus denkbar ist. Heißt an den Fährhäfen oder den Übergängen zu den Inseln wie in Großenbrode sowie auf den Inseln selbst.

Anzeige

Auf den Inseln ist - wie bisher - die touristische Einreise untersagt. Auf die Inseln dürfen nur Menschen mit Erstwohnsitz, deren Familienangehörige, Dauercamper, Zweitwohnungsbesitzer und Menschen, die auf den Inseln arbeiten.

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Bußgeld droht bei Missachtung der Regeln

Wer gegen die Regeln verstößt, riskiert die Zurückweisung und ein hohes Bußgeld. Wer zum Beispiel Beherbergungsdienstleistungen unerlaubt anbietet, muss mit bis zu 4.000 Euro rechnen. Wer zu touristischen Zwecken auf die Inseln und Halligen möchte, muss 150 Euro Bußgeld zahlen.

Coronavirus

Weitere Informationen zum