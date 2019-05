Der Landesrechnungshof (LRH) hat eine neue Sparrunde in Schleswig-Holstein gefordert. In den Mittelpunkt stellte LRH-Präsidentin Gaby Schäfer den Abbau von Personal. Sie empfahl zudem, weniger Polizisten in Bürojobs einzusetzen oder Häftlinge stärker an den Arzneikosten zu beteiligen.