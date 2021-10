Kiel

Mit dem Beginn der Herbstferien zeigt sich, dass die Schleswig-Holsteiner wieder Lust auf Flugreisen haben. „Die Buchungslage ist fast wieder auf dem Niveau von 2019“, berichtet etwa Reiseexperte Christian Weiß. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) warnt jedoch, dass Rückkehrer auch wieder für zunehmende Infektionen mit dem Coronavirus sorgen könnten – deshalb gelten besondere Regeln.

„Alle scharren mit den Hufen“, sagt Petra Fenner, Inhaberin des Reisebüros Friedrichsort. Seit Anfang September zeigten die Buchungen steil nach oben, besonders für die Lieblingsziele wie Spanien, Italien und Griechenland. „Europa läuft gut“, so Fenner. Die Urlauber müssten sich zwar auch dort an Corona-Maßnahmen halten, die Einschränkungen seien aber gering.

Quarantäne nach Rückkehr aus Hochrisikogebieten

„Die Hotels achten sehr auf die Einhaltung der Hygienekonzepte. Teilweise gelten Maskenpflichten, auch am Flughafen und während des Fluges“, so Fenner. „Viele machen das schon zu ihrer eigenen Sicherheit.“ Fast alle ihrer Kunden seien ohnehin geimpft.

Fernreisen sind der Reisebüro-Chefin zufolge jedoch noch nicht so leicht möglich. Australien und die Vereinigten Staaten öffneten sich etwa voraussichtlich erst im November. Auch nähere Ziele außerhalb der Europäischen Union sind zum Teil mit Einschränkungen verbunden. „Die Türkei und Ägypten gelten als Hochrisikogebiete. Wer von dort zurückkommt und nicht geimpft oder genesen ist, muss in Quarantäne“, so Christian Weiß, Inhaber des Reisebüros Sonnenklar im Kieler Rewe-Center.

Das gelte häufig für Kinder unter zwölf Jahren, die sich noch gar nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können. Manche Familien wollten Weiß zufolge dennoch nicht verzichten und haben deshalb einen verkürzten Urlaub gebucht, um im zweiten Teil der Ferien noch die Quarantäne unterzubringen.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister ruft wegen Corona zu Rücksicht auf

Die Reiseveranstalter haben laut Weiß auf den Nachfrage-Einbruch durch die Pandemie reagiert und böten Pauschalreisen an, die sich bis 14 Tage vorher kostenfrei oder gegen eine geringe Gebühr ohne Angabe von Gründen stornieren lassen. Deshalb rät er, schon jetzt für das nächste Jahr zu buchen, um die volle Auswahl zu haben. Wer sich dann noch anders entscheide, könne problemlos absagen und an ein anderes Ziel reisen.

Gesundheitsminister Heiner Garg schließt nicht aus, dass sich die Herbstreisezeit – wie im vergangenen Jahr – auf das Pandemiegeschehen in Schleswig-Holstein auswirkt. „Lassen Sie sich daher zur Herbst- und Wintersaison impfen, wenn Sie noch nicht geimpft sind. Nutzen Sie dafür die Angebote der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte oder der offenen Impfaktionen im Land“, so Garg.

Auch auf Reisen blieben die Empfehlungen zum Gesundheitsschutz bestehen: „Rücksicht aufeinander nehmen, Abstand zu anderen Menschen halten, Vorsicht walten lassen bei größeren Menschenansammlungen, auf die Händehygiene achten, Lüften und dort, wo es eng ist und viele Menschen zusammenkommen, auch weiterhin Maske zu tragen.“

Reiserückkehrer: Geimpfte müssen nicht in Quarantäne

Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, muss bei Einreise nachweisen, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein. Handelt es sich beim Urlaubsland um einen der zurzeit mehr als 70 Staaten, die durch das Robert-Koch-Institut (RKI) als Hochrisikogebiete eingestuft sind, muss sich zusätzlich unter www.einreiseanmeldung.de anmelden und eine Bestätigung davon mitbringen.

Zudem gilt nach Einreise aus Hochrisikogebieten eine zehntägige Quarantänepflicht. Wer geimpft oder genesen ist, muss sich nicht zu Hause absondern, wenn ein Nachweis darüber vor Einreise über das Anmeldeportal hochgeladen wird.

Wer mit einem negativen Test eingereist ist, muss die Quarantäne jedoch antreten und kann sie frühestens nach fünf Tagen mit einem weiteren negativen Test beenden. Für Virusvariantengebiete gelten schärfere Regeln – allerdings fällt zurzeit kein Land in diese Kategorie.