Die SPD im Kieler Landtag will mit zusätzlichen Bussen das Corona-Infektionsrisiko bei Schülern verringern. Mit einer Parlamentsinitiative wollen die Sozialdemokraten die Landesregierung auffordern, eine landesweite Busbörse einzurichten. Diese solle frei verfügbare Fahrzeuge von öffentlichen und privaten Betreibern ermitteln, die bei Schülertransporten zusätzlich eingesetzt werden könnten.

Um die Wahrung der Abstände in Bussen zu verbessern, sollten die Kapazitäten deutlich erhöht werden, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Kai Vogel, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit sind Busse oft überfüllt.

Wegen schlechterem Wetter fahren bald weniger Schüler mit dem Rad

Nach dem SPD-Antrag, den die Fraktion für die September-Sitzung eingebracht hat, soll die Landesregierung bei den Kreisen und kreisfreien Städten abfragen, in welchem Umfang Kapazitätsengpässe bestehen und für zusätzlich benötigte Busse beziehungsweise eine dichtere Taktung sorgen. Das Land soll die dafür notwendigen Haushaltsmittel bereitstellen.

Die alternativen Fahrten mit dem Fahrrad zur Schule werden Vogel zufolge witterungsbedingt in den nächsten Monaten oft nicht mehr uneingeschränkt möglich sein. Er verwies auf die bereits von Busunternehmen verkündete Bereitschaft, derzeit ungenutzte Reisebusse für den Schülertransport zur Verfügung zu stellen. Hierfür müsste aber noch die Kostenfrage geklärt werden.

Busbörse in Rheinland-Pfalz geht an den Start

In Rheinland-Pfalz kann unterdessen eine vom Land angekündigte Busbörse an den Start gehen. Das Verkehrsministerium habe die entsprechende Förderrichtlinie erlassen, sagte eine Ministeriumssprecherin in Mainz. Damit können die für den Schülertransport zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte Verträge mit örtlichen Unternehmen abschließen.

Das Land will nach Ankündigung von Verkehrsminister Volker Wissing ( FDP) 90 Prozent der Zusatzkosten tragen. Etwa 250 Reisebusse, die derzeit nicht für touristische Reisen gebraucht werden, könnten zum Einsatz kommen.

