Corona-Krise: Schüler fürchten Nachteile bei Prüfungen

2637 Eltern und Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen sollen, haben sich an der Umfrage des Landeselternbeirates der Gemeinschaftsschulen beteiligt. Das Meinungsbild spricht eine klare Sprache: Das Gros der Schüler fühlt sich unzureichend auf schnelle Prüfungen nach den Osterferien vorbereitet. Viele hätten sich eine Absage der Klausuren gewünscht - und eine klarere Informationspolitik des Bildungsministeriums.

"Das Ergebnis zeigt auf dramatische Weise, wie groß die Verunsicherungen und Ängste der Eltern sind, dass den Schülern erhebliche Nachteile durch die Corona-Pandemie entstehen", sagt Thorsten Muschinski, Vorsitzender im Landeselternbeirats. Nur 71 Befragte befürchten keine Nachteile bei den Prüfungen.

Für das Abitur hat das Bildungsministerium Prüfungen direkt nach den Osterferien angekündigt, am 21. April soll es mit den Profilfächern losgehen. Beim Ersten allgemeinbildenden Abschluss (ESA) und dem Mittleren Abschluss (MSA) ist der Mai angepeilt.

Mehrheit wäre für Prüfungs-Absage

Für Prüfungen direkt nach den Ferien sprechen sich in der Umfrage nur vier Prozent aus. 41 Prozent würden sich wünschen, dass die Prüfungen ganz ausfallen. Die überwältigende Mehrheit (78 Prozent) hätte einer Absage zugestimmt - allerdings 20 Prozent nur, wenn es keinen Alleingang gegeben hätte. Über die Hälfte der Befragten halten die Prüfungen aktuell für nicht machbar.

Grund sei, die derart unterschiedlich weit fortgeschrittene Digitalisierung der Schulen, so Muschinski. Dadurch würden Schüler massiv ungleich behandelt. "Während an einigen Schulen auf digitalem Wege nahezu 'echter' Unterricht stattfindet, werden an anderen Stellen Arbeitsblätter per Post versandt und

Buchempfehlungen ausgesprochen."

Befragte bewerten Lernmaterial zur Prüfungsvorbereitung als schlecht

Viele Schulen versuchen seit den Schließungen ihre Schüler online mit Material zum Lernen zu versorgen. Für die Prüfungsvorbereitung halten das knapp die Hälfte der Schüler für unzureichend, rund 45 Prozent bewerten die ausgegebenen Materialien als schlecht. Um sich angemessen auf ESA und MSA vorzubereiten, halten ein Drittel einen Zeitraum von drei bis vier Wochen Unterricht vor den Prüfungen für angemessen. 28 Prozent wären sogar für fünf bis sechs Wochen.

Unzufrieden sind Schüler und Eltern zudem mit dem Umgang des Bildungsministeriums mit der Krise. Ausreichend und schnell genug informiert, fühlen sich nur 20 Prozent. Mit den bisherigen Entscheidung von Karin Priens ( CDU) Ressort ist mehr als jeder Zweite unzufrieden.

Elternvertreter fordern mehr Mitsprache

Die Ansicht könnten die Elternvertreter nur bedingt teilen, so Muschinski. "Im Gegenteil kann festgestellt werden, dass in dieser Ausnahmesituation das Bildungsministerium sowie die gesamte Landesregierung, ruhig, besonnen und angemessen reagiert und neue Informationen zeitnah veröffentlicht haben." Es dürfe nicht vergessen werden, dass es in der Anfangszeit nahezu stündlich neue Informationen und Fakten gab, auf die es zu reagieren galt.

Kritisch sieht er jedoch, dass die Elternvertreter lediglich als Informationsempfänger verstanden worden seien und mit ihnen nicht als Partner auf Augenhöhe zusammengearbeitet worden sei. In anderen Bundesländern würden Elternvertretungen aktiv in die Beratungen und Entscheidungen mit einbezogen.

