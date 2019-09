Klassenfahrten: Schüler wollen nicht mehr fliegen

Kiel

Ein Vorreiter in Schleswig-Holstein ist das Gymnasium Kronshagen. Vor den Sommerferien hat das Kollegium dort per Schulkonferenz beschlossen, dass es ab diesem Schuljahr keine Klassenreisen per Flugzeug mehr geben wird. Ausgenommen sind bereits gebuchte Trips.

Auch die Humboldtschule in Kiel bereitet eine solche Abstimmung vor. „Seit dem Frühjahr diskutieren Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, ob wir in Zukunft bei Klassenfahrten auf Flugreisen verzichten wollen“, sagt Schulleiterin Dagmar Vollbehr. Bislang sei die Wahl des Verkehrsmittels vom Zielort abhängig gewesen.

Keine Alternativen bei Austauschreisen in die Ferne

Außer Frage stehe allerdings, dass beim Austausch mit Partnerschulen in Japan und den USA weiter geflogen werde, „wohingegen wir nach Polen und in die Schweiz stets per Bahn reisen.“

Diese Problematik sieht auch Jörg Jesper, Schulleiter der Klaus-Groth-Schule in Neumünster. Die Studienfahrt an den Gardasee diesen Herbst lasse sich problemlos mit dem Bus durchführen. Auch bei allen anderen Fahrten in der Orientierungs- und Mittelstufe seien die Klassen in Bus und Bahn unterwegs. „Im Herbst wird es aber einen Schüleraustausch mit Israel geben. Hier existiert keine sinnvolle Alternative, um ein gesellschaftlich so wichtiges Projekt anders umsetzen zu können“, sagt Jesper.

„Niemand will das Fliegen komplett verbieten"

Wenn es um Schüleraustausch und Völkerverständigung gehe, sei das auch in Ordnung, findet Mareike Krumbeck vom Kieler „Fridays for Future“-Team. „Niemand will das Fliegen komplett verbieten. Darum geht es uns nicht“, betont die 19-Jährige.

„Aber man muss eben immer abwägen. Es ist ja etwas anderes, ob ich für ein Jahr nach Australien fliege, für drei Tage nach Mallorca oder von Hamburg nach München.“ Wo es Alternativen gebe, sollten sie auch genutzt werden.

Bus verbraucht 32 Gramm CO2-Äquivalente, Flugzeug über 200 Gramm

Laut Umweltbundesamt ist Fliegen die klimaschädlichste Art sich fortzubewegen. Bei einer Flugreise wird nicht nur CO2 ausgestoßen, beim Verbrennen von Kerosin entstehen auch Stickoxide und andere Stoffe die zur Erderwärmung beitragen.

Krumbeck erzählt, dass sie in ihren Jahren auf der Gemeinschaftsschule Probstei mehrfach mit dem Flieger auf Klassenfahrten war – allein zweimal in London. Bei der Abschlussreise nach Florenz im vergangenen Jahr fuhr die Gruppe aber mit dem Bus. „Das hat zwar lange gedauert – wir saßen knapp 22 Stunden im Bus –, aber das war eigentlich auch ganz lustig. Wir haben zusammen Filme geguckt und geredet.“

Jeder dritte Jugendliche würde aufs Fliegen verzichten

Natürlich hätten ein paar Mitschüler gemault, weil es mit dem Flugzeug viel schneller gegangen wäre. Die meisten wären aber dafür gewesen, so zu reisen. „Viele sagen, dass sie auch gerne für den Urlaub aufs Fliegen verzichten würden. Aber ihre Eltern machen das nicht mit.“

Laut einer aktuellen Umfrage von „Zeit Campus“ möchte fast jeder dritte Jugendliche für das Klima das Fliegen bleiben lassen. Krumbeck findet es deswegen gut, wenn sich Lehrer für klimafreundliche Klassenfahrten einsetzen und die Schulleitung von oben mitwirkt.

Wert von Klassenfahrt bemisst sich nicht nach Entfernung

Das Gymnasium Schloss Plön macht schon seit vielen Jahren bewusst keine Klassenfahrten mit dem Flugzeug mehr. „Es herrschte und herrscht in der Schulgemeinschaft Einigkeit in dieser Frage, ohne dass wir im Rahmen der aktuellen Diskussion eine Änderung über die Schulkonferenz hätten herbeiführen müssen“, sagt Schulleiterin Anne Paulsen. Das Kollegium sei der Überzeugung, dass sich der Wert von Klassenfahrten nicht daran bemesse, ob sie in die weite Ferne führen.

Reiseveranstalter spüren Entwicklung

Das Umdenken macht sich bei den Reiseveranstaltern von Klassenfahrten bemerkbar. Jugendtours bietet seit dieser Saison zu allen Zielen in seinem Katalog auch Busreisen an und reagiert damit nach eigenen Angaben auf die gestiegene Nachfrage.

„Gegebenenfalls kann ein näher gelegenes Reiseziel gewählt werden, um die Entfernung, die letztlich für die Klassenfahrt zurückgelegt wird, zu reduzieren. Warum muss eine Klassenfahrt nach Süditalien oder Sizilien führen, wenn es im Norden den Gardasee oder die Toskana gibt?“, sagt Jürgen Dittrich, Prokurist von Jugendtours.

Unternehmen machen Kompensationsangebote

„Die Nachfrage nach Klassenfahrten wird zwar nicht weniger, aber das Bewusstsein über den CO2-Abdruck der Klassenfahrt wird immer stärker“, sagt Valeska Neubert vom Anbieter Herolé aus Dresden. Die Nachfrage nach Flugreisen sei auf einem ähnlichen Niveau wie im vergangenen Jahr. Für Busreisen interessierten sich etwas weniger Lehrer, dafür sei die Nachfrage für Bahnreisen sehr stark.

Nachhaltigkeit habe eine immer größere Bedeutung gewonnen. Bei jeder Klassenfahrt, die im kommenden Jahr von Herolé durchgeführt werde, sollen mithilfe der Umweltschutzorganisation Wilderness International 64 Quadratmeter Wald in Westkanada geschützt werden. So könnten 75 Prozent des CO2-Fußabdrucks einer Reise kompensiert werden, teilt das Unternehmen mit.

