„Wir saßen im Unterricht, als die Meldung kam, dass die Schulen geschlossen werden“, erinnert sich Jonas Fischer. Schüler und auch Lehrer seien mit dem Homeschooling ab Mitte März ins kalte Wasser geworfen worden, sagt der Schülersprecher des Gymnasiums Altenholz. Dabei will Jonas, der sich auch in der Landesschülervertretung engagiert, im nächsten Jahr sein Abitur schreiben.

Wie ihn traf es Schüler in ganz Schleswig-Holstein, als zur Eindämmung der Corona-Pandemie innerhalb weniger Tage der Unterricht ausgesetzt, Aufgaben nur noch online oder per Mail verteilt wurden und zu Hause am Computer gelernt werden musste. Wie es den Schülern dabei ergangen ist, erzählen sie im Gespräch mit KN-online.

Schleswig-Holstein : Homeschooling musste sich erst einspielen

„Es war nicht klar, wie der Unterricht von zu Hause geregelt wird“, sagt der 17-jährige Jonas über den Beginn des Heimunterrichts. Immerhin gebe es an seiner Schule IServ. Das Programm ermöglicht es den Lehrern, Aufgaben für die Schüler online zu stellen. Die meisten Arbeitsaufträge seien über die Plattform gekommen, manche allerdings auch per Mail. „Meist waren es eine Art Hausaufgaben, bei denen man sich den Stoff komplett selbst beibringen musste“, kritisiert Jonas. Eine Lehrerin habe immerhin ein eigenes Erklär-Video gedreht.

Seit Ende Mai ist Jonas wieder ein paar Tage in der Woche zur Schule gegangen. „Das war erstmal ungewohnt.“ Pläne, wer welche Schuleingänge nutzt und wer wo sitzt, habe er vorher erhalten. „Surreal“ habe das auf ihn gewirkt. Unterrichtet wurde er in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie in seinem Profilfach Physik. „In manchen Fächern, etwa in Mathe, habe ich schon gemerkt, dass etwas Übung fehlt.“ Immerhin habe er Internet und Laptop zu Hause. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt der Gymnasiast.

Schulen zeigten große Flexibilität in der Corona-Krise

Probleme zum Unterrichtsstart habe es auch an den Gemeinschaftsschulen gegeben, sagt Landesschülersprecherin Amelie Grothusen. Die 15-Jährige besucht die Gudewerdt Gemeinschaftsschule in Eckernförde. „Wir haben von Schülern die Rückmeldung bekommen, dass gerade am Anfang viele Hausaufgaben auf einmal kamen.“ Mit der Zeit habe sich jedoch die Koordination unter den Lehrern verbessert, die zudem sehr flexibel gewesen seien. „Wer begründen konnte, warum er eine Aufgabe nicht geschafft hat, hat meistens auch mehr Zeit bekommen.“

Das gelte auch für technische Probleme. „Ich weiß von Schulen, die Laptops an ihre Schüler ausgegeben haben“, sagt sie. Schwierig sei es jedoch gerade für die jüngeren Schüler gewesen, im Selbststudium motiviert zu bleiben. „Darum hätte ich eine Art Corona-Stundenplan gut gefunden, bei denen mit den Lehrern feste Online-Zeiten vereinbart werden“, sagt die Schülerin, die im nächsten Jahr den mittleren Schulabschluss machen will. So sei es sehr auf die Eigeninitiative der Schüler angekommen.

Schüler befürchten Wissenslücken durch Unterrichtsausfall

Das kann auch Lilly Martha Gläser bestätigen. „Die Zeit zu Hause ist nicht mit Präsenzunterricht vergleichbar. Es wurde schon weniger Stoff vermittelt“, sagt die 18-Jährige. Sie besucht in die zwölfte Klasse der Gemeinschaftsschule in Kiel-Friedrichsort und will wie Jonas im kommenden Jahr Abitur machen. „Ich habe Bedenken, dass jetzt Wissenslücken entstanden sind. Ich frage mich, wie das vom Bildungsministerium gelöst werden soll.“ Denn während der Abi-Jahrgang 2020 zwar eine schwierige Prüfungsphase hatte, hätte ihnen immerhin kaum Unterricht gefehlt. Das sei bei den folgenden Jahrgängen anders.

An der Schule in Friedrichsort organisierten die Lehrer jedoch auch Videokonferenzen. „Vor den Osterferien war es noch recht ruhig, da hat noch niemand damit gerechnet, dass die Schulen so lange schließen.“ Erst danach habe es wesentlich mehr zu tun gegeben, in den Nebenfächern oft Aufgaben zur Bearbeitung über mehrere Wochen. „Im Prinzip wie ein Referat, nur ohne die Präsentation“, erklärt die Gemeinschaftsschülerin.

Gemeinsames Lernen wurde vermisst

Für Berufsschüler stellte sich die Situation hingegen anders dar. Landesschülersprecher Eric Alexander Paasburg lernt Automobilkaufmann und konnte auch während der Schließung der Berufsschule in Pinneberg weiter in seinem Betrieb arbeiten. „Anstatt immer freitags in die Schule zu gehen, habe ich bei der Arbeit Zeit bekommen, die Hausaufgaben zu erledigen.“ Bei Fragen hätten Kollegen helfen können und die Verteilung der Aufgaben erst per Mail und später über die Lernplattform Moodle gut geklappt. „Unsere Lehrer haben uns dazu auch eine Rückmeldung gegeben“, sagt er zufrieden.

Ein wenig vermisst hat der 23-Jährige die Schule trotzdem. „Vor allem während der anstrengenden Räderwechsel-Saison“. Eine Einschätzung, die auch seine Mitschüler aus Schleswig-Holstein teilen.

Von Jördis Früchtenicht und Marc R. Hofmann

