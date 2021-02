Wie viele Impftermine konnten in Schleswig-Holstein am ersten Tag vereinbart werden?

Von den 35.000 Impfberechtigten ab 88 Jahren, die Impfpost bekommen hatten, erhielten am Montag 3911 Personen Termine für die erste und die zweite Impfung.

Wie viele Mitarbeiter stehen für die Gruppe der Senioren am Telefon bereit?

Für den telefonischen Service sind nach Angaben eines Ministeriumssprechers derzeit rund 100 Mitarbeiter für diese Gruppe im Einsatz. Pro Tag könnten damit rund 4000 Anrufer bedient werden. „Die Mitarbeiter haben Erfahrung im Umgang mit allen Altersgruppen“, hieß es.

Trotzdem kam es zu Problemen. Warum?

Obwohl der persönliche PIN-Code einen Impftermin garantiert, war die Telefonleitung am Montag pünktlich ab 8 Uhr überlastet: Tausende versuchten offenbar, sich einen möglichst frühen Impftermin zu sichern. Leser berichteten gestern, dass sie es bis zu 50 Mal versucht hätten und nicht durchgekommen seien oder in einer Warteschleife festhingen. „Da gab es ständig neue Ansagen, die einen vertröstet haben. Am Ende hieß es: Versuchen Sie es später wieder“, berichtet ein 92-Jähriger.

Die Nachbarin einer alten, gebrechlichen Kielerin mit Impfberechtigung kam zwar gegen Mittag durch, legte aber vor Schreck auf, als sie nach einer E-Mail-Adresse gefragt wurde. „Ich habe keine Mail und werde mir mit 87 Jahren auch keine mehr zulegen. Und meine Nachbarin, für die ich den Impftermin buchen wollte, hat so etwas auch nicht“, erklärte die Leserin.

Ministeriumssprecher Christian Kohl weist darauf hin, dass eine Mail-Adresse nicht notwendig ist: „Wenn keine Mailadresse vorhanden ist, erhalten die Impfwilligen alle Unterlagen auch im Impfzentrum.“ Die Mail-Adresse mache es lediglich möglich, die Impfberechtigten schon vorab mit Informationen über den Impfablauf sowie mit den Aufklärungs-, Einwilligungs- und Anamnesebögen zu versorgen.

Müssen sich Senioren beeilen, sobald sie angeschrieben wurden?

Ausdrücklich nein. Der persönliche Pin ist die Garantie für einen Impftermin, versichert das Gesundheitsministerium. Eile sei also nicht notwendig. Zudem sei das Telefon montags bis sonnabends jeweils zwischen 8 und 18 Uhr besetzt. Auch sei es nicht nötig, dass mehrere Angehörige parallel versuchen, einen Termin für einen Impfberechtigten zu buchen. „Das führt im Zweifel nur zu längeren Warteschleifen in der Hotline“.

Wie viel Impfstoff ist derzeit im Norden vorhanden?

Nicht viel. Zur Verfügung steht aktuell der Impfstoff, der nicht für Zweitimpfungen benötigt wird. Dies sind in dieser Woche rund 2000 Dosen des Biontech-Impfstoffs sowie rund 3000 Dosen des Moderna-Impfstoffs.

Ist das übrige Anmeldeverfahren für Menschen aus der Prioritätsgruppe 1 damit gestoppt?

Nein. Sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, will das Ministerium online die Anmeldung auch für die anderen Gruppen wieder ermöglichen – zum Beispiel für Pflegekräfte.

Schleswig-Holstein hat die Ticketagentur Eventim beauftragt. Was macht die eigentlich?

Sie organisiert für das Land Schleswig-Holstein die gesamte Vergabe von Corona-Impfterminen. Basis ist ein elektronisches Terminvergabesystem, auf das die Mitarbeiter der Callcenter Zugriff haben. Diese buchen Termine – und ändern sie auf Wunsch auch wieder.

Was war Grund für die Entscheidung der Landesregierung zugunsten von Eventim?

Vor allem ihre Erfahrung. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) spricht von einer noch nie da gewesenen logistischen und organisatorischen Aufgabe. „Das lässt sich nur durch eine straffe Organisation bewältigen, die zugleich die notwendige Flexibilität besitzt, um wie derzeit bei weniger Impfdosenlieferungen rasch reagieren zu können.“ Wolle man das Versprechen der Bundesregierung erfüllen, müssten allein in Schleswig-Holstein bis Ende des Sommers 60 Prozent der Einwohner ein Impfangebot erhalten. Das entspreche 3,4 Millionen Impfterminen. Das Unternehmen Eventim mit Hauptsitz in Bremen nutze eine Software, die auch bei anderen Großereignissen eingesetzt wird, zum Beispiel bei der Fußballweltmeisterschaft. Das Verfahren sei höchst komplex: Auf Wunsch könne der Termin statt am Wohnort kreisübergreifend am Arbeitsort gebucht werden. „Auch die Möglichkeit, eine telefonische und eine Onlinebuchung miteinander zu kombinieren, war ein Kriterium“, sagte ein Sprecher.

Ist das wirklich datenschutzgerecht?

Die Landesbeschaffungsgesellschaft GMSH habe Eventim im Rahmen eines Vergabeverfahrens ausgewählt und dabei auch Datenschutzbelange geprüft, versichert ein Ministeriumssprecher. Auch von Eventim heißt es: „Schutz vor Manipulation und Cyberangriffen sowie der Datenschutz haben allerhöchste Priorität – wie auch bei unseren anderen Eventim-Systemen, über die im Normalfall jedes Jahr 250 Millionen Tickets verkauft werden.“

Von Heike Stüben und Christian Hiersemenzel