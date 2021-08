Kiel

Schleswig-Holstein will gerettete afghanische Ortskräfte der Bundeswehr im Levopark bei Bad Segeberg unterbringen. Wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag im Gespräch mit den Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung sagte, bietet das Land dem Bund an, dort zunächst 100 Menschen einzuquartieren. Das Konzept sei bei Bedarf auf andere Landesunterkünfte erweiterbar.

„Wir legen großen Wert darauf, dass die Flüchtlinge bei uns in den Landesunterkünften mit exzellenter, vor allem medizinischer Betreuung zur Ruhe kommen“, sagte die Ministerin. Nach 14 Tagen sollten die Menschen an die Kommunen weiterverteilt werden. Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) bekräftigte die Bereitschaft der Landeshauptstadt, Flüchtlingen ein „sicherer Hafen“ zu sein. Unter anderem stünden Häuser auf dem ehemaligen MFG5-Gelände in Holtenau, an der Arkonastraße in der Wik und am Gildeplatz in Neumühlen-Dietrichsdorf zur Verfügung.

Lesen Sie dazu: Innenministerin Sütterlin-Waack: „Afghanische Frauen sind in großer Not“

Grüne und FDP streiten über Familiennachzug

Trotz der zahlreichen Unterstützungsangebote baut sich innerhalb der Kieler Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP ein Konflikt auf. Die Grünen hatten gefordert, neben den Ortshelfern der Bundeswehr auch den rund 16 000 in Schleswig-Holstein lebenden Afghaninnen und Afghanen den Familiennachzug zu ermöglichen. Das weist die FDP zurück. Innenpolitiker Jan Marcus Rossa wirft den Grünen eine „moralisch fragwürdige Klientelpolitik“ mit falschen Schwerpunkten vor. „So furchtbar die Situation in Afghanistan auch ist: Wer in Lebensgefahr schwebt, muss Priorität haben bei der Entscheidung, wen Deutschland aufnimmt“, sagte er. „Nichts wäre schlimmer, als wenn ein Aufnahmeprogramm Menschen den Schutz versagt, die viel größeren Gefahren ausgesetzt und daher schutzwürdiger sind als die Aufgenommenen.“

Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Aminata Touré, berichtet von täglich Dutzenden Schreiben, in denen sie Afghanen und Afghaninnen aus Schleswig-Holstein bitten würden, ihre Familien aus Afghanistan herauszuholen. „Ich möchte, dass man diesen Menschen hilft“, sagte Touré. „Die gesamte Koalition hat sich dafür ausgesprochen, Schutzbedürftige aus Afghanistan rauszuholen. Darum geht es.“ Ministerin Sütterlin-Waack verwies darauf, dass es bei der Bewertung in erster Linie um die Gefährdungslage gehen müsse und darum festzustellen, ob Menschen von den Taliban aufgrund persönlicher Bindung in Sippenhaft genommen werden könnten. Alle weiteren Fragen seien vorerst hintanzustellen: „Nur, wer es zum Flughafen in Kabul schafft, hat überhaupt eine Chance, mitgenommen zu werden.“

Die USA wollen eigentlich bis zum 31. August den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan beenden. Vom Schutz durch die derzeit 5200 US-Soldatinnen und -Soldaten hängen auch die Evakuierungseinsätze anderer Streitkräfte wie beispielsweise der Bundeswehr ab.