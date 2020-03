Dass Kitas, Schulen, Bars, Discos, Kinos und Fitnessstudios geschlossen werden sollen, hat das Land Schleswig-Holstein bereits am Freitagabend angedeutet. Was der bis zum 19. April 2020 gültige Erlass darüber hinaus noch vorsieht, erfahren Sie hier.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)