Kiel

„Durt ok uns Summer gar ni lang, wa is de Summer smuck! De See so blau, dat Holt so schön, de Böken hoch un slank, de Hecken un de Wischen grön un vull vun Vagelsang“, jubileert uns Dichtersmann Klaus Groth in sien „ Quickborn“. Sommerseligkeit hangt nu in’e Luft. En Lengen na frische Luft, na Sünn, na de See un na de grönen Wischen. Dat „sommert vör Lust“ heet dat in en olet Book ut Holsteen. Wi Plattdüütschen kennt en Barg Wöör för düt wunnersam Sommergeföhl. Un hier kaamt se, de Sommer-Sünnen-Wöör.

Sommerkleedaasch

An so’n richtigen Sünnschiendag heet dat: Rut ut‘ Schapp mit’e Sommerkleedaasch. Wat is dat för en Vergnögen, wenn en to’n eersten Mol wedder mit bloot Been ünnerwegens is. De Mannslüüd loopt blots noch in Hemdsmauen: „Er geht wie die eckergesellen und Köche in aufgeschlagnen Hemdermeln“, kann en in’t Holsteinische Idiotikon nalesen.

Sommerhoot

Wenn du dor an’t Schapp büst, kannst du ok glieks den Sommerhoot rutsöken. De Strohhoot weer för de Buern keen moodsches Schmuckstück, so as för uns hüüttodaags. De weer to‘n Schutz vör de Sünn dor. Denn en köhlige Kabin op’n Meihdöscher oder op’n Trecker, dat geev dat anno dunnemol noch nich. Wenn mien Vadder avends na Huus keem vun’t Döschen, denn weer he swatt in’t Gesicht vun all den Stoff.

Sünnhitten, Sünnkuller

Un wenn he in de Sünnhitten keen Hoot op harr, denn weer de Sünnkuller nich wiet: „Benommenheit im Kopf, die eintritt, wenn man in der prallen Sonne liegt“, steiht in‘ plattdüütschen Mensing.

Sünnpruschen

Af un an weer vun Vadder en Sünnpruschen to höörn: „Sonnenniesen, das dadurch verursacht wird, daß man in die Sonne blickt“, verklaart dat Wöörbook. Wobi – ik glööv jo, dat leeg an all den Stoff un nich an de Sünn.

Sünnwedder

Wenn Sünnwedder weer, denn sünd de annern to’n Sünnbaken (as Groth schrifft un he meent sonnenbaden) an‘ Strand fohrt un hebbt sik de Sünn op’n Buuk schienen laten. Un Papa is in’t SOMMERKOORN fohrt to’n Döschen. Sommerkoorn is dat Koorn, wat in‘ Fröhjohr seiht warrd. So as Gerste, Roggen un Weeten.

Sommerfeld gahn

„In’t Sommerfeld gahn“ heet dat so wunnerbor in en Leed vun Klaus Groth: „ Ik un mien Lisbeth wüllt Sommerfeld gahn, wüllt hocken un binnen as anner Lüüd daan.“

Sommerlang

(ok en Woort vun Groth) sommerlang duerte dat Döschen, Stroh pressen un dat Stroh inföhrn. Mankeen Mol hett Vadder seggt: „Ohauaha, de SÜNN STICKT aver.“ Denn weer Gewidderluft.

Sünnregen

Un dat geev eerst so’n lütt Sünnregen. „Sünnregen duert nich lang“, seggt se op Fehmarn, „bi Sünnregen gifft kruus Hoor.“ Aver denn - op enmol würr de Heven swattblau un stickendüüster.

Windhaken

Windhaken weern to sehn. Dat sünd „weiße, hakenförmige Wolkenstreifen, die Sturm anzeigen.“ Denn harrn dat alle böös hild. Dat letzte Fuder Stroh würr in‘e de Deel rinföhrt un denn güng dat ok all los: „Wenn de Wind so brüllt, so holl weiht, in Schosteen oder dör de Dören huult, wenn de Wind um de Eck surrt . . .“, tja, denn weer‘t eerst Mol vörbi mit‘ Aarnen.

Na de Sünn kieken

Na de Sünn kieken (üm to sehn, ob all Fieravend is) bruuk dor keeneen mehr. Vadder wüss: „Schient de Sünn op natten Steen, gifft dat glieks all wedder en.“

Sommervagel

Meist weer dat ganze Theoter an‘ nächsten Dag all wedder vörbi. De bunten Sommervagels (Schmetterling) flögen dörch’n Goorn.

Sünnkinner

Un denn weern dor noch de lütten Krabbeldeerten mit’e Punkte, de bi uns Plattdüütsche de schönen Naams Sünnkinner, Sünnkäfer oder Sünnkalver hebbt. Mitünner slengel sik dor ok en Sünndrang (Blindschleiche) dörch dat hoge Gras.

Sünnsprütten

Dat weer brüttig warm un wi Kinner kregen Sünnsprütten op’e Nees. De doren brunen Placken heet ok noch Poggenkuller bi uns.

Sommerhuus

De Lütten weern den ganzen Dag buten an’e frische Luft un sünd vör luder Spaaß Koppheister schaten. Oma un Opa hebbt sik dat bi de Hitten binnen kommodig maakt. De seten in’t Sommerhuus: Dat weer „die nicht heizbare, an der Nordseite der Diele liegende Stube, oft mit einer in den Garten führenden Tür. Das ist das beste und größte Zimmer der Landleute“, seggt Mensing.

Sünnbank

Wi weern man blots lütte Buern un harrn sowat nich – dorför harrn wi en Sünnbank. De stünn an’t Huus vör de Groot Döör. De harr mien Vadder sölben tosamenklütert. Ut so’n olet Stück Holt .

Fieravendsünn

Un wenn de Fieravendsünn an‘ Heven stünn, denn hett Vadder sien Schifferklaveer hoolt un en Gassenhauer speelt.

Sünnpannkoken

Weer dat Sommerlangs hitt un glönig, denn hebbt de Buern över den Sommerfrost schanfuddert. Denn is dat Land so dröög un hart vun’e Hitten, „daß selbst eine Hacke davon abspringt.“ Wenn du denn de Köh rinhoolt hest to’n Melken, denn büst du in‘ sonöömten Sünnpannkoken rinpeddt. Dat sünd „ausgedörrte Kuhfladen“, so Mensing.

Sünnbaken

Weern wi mit dat eerste Koorn lang, denn sünd wi ok mol en Namiddag an‘n Strand fohrt – to’n „Sünnbaken“, as Klaus Groth schrifft. Papa un Mama hebbt sik in‘ Strandkorv sünnt. Achtern Wind sitten nöömt sik dat bi de Plattdüütschen: „Vor dem Winde geschützt“.

Seeflaggen

Un wi Kinner hebbt in’t Water rümspaddelt un luudhals Igittigitt ropen, wenn wi Seeflaggen (seggt man in Ellerbek to Quallen) to Gesicht kregen.

Windsweef

Af un an keem dor mol so’n Windsweef, „ein Windhauch“, üm’e Eck. Wat gifft dat nich all’ns för schöne plattdüütsche Wöör för den Wind: De Wind süselt, wenn he ganz sachen weiht. De Wind huult, wenn he as dull weiht, de Wind is fuchtig meent feuchtkalt. De Wind flööt, hullert un bullert, huult un ruust. Dat gifft doodenstillen Wind, wenn dat ganz un gor windstill is. An’e See kann en sik op’t Best „den Wind üm’e Ohr weihn laten“.

Sommerlengen

Jüst so as wi Kinner dat doon hebbt, domols, an’e See in Strande. Oder op’e Koppel bit Döschen un Strohfohrn. Oder in‘ Goorn bit Spelen un Arvenpuuln. Wenn wi denn avends mööd un glückli in’t Bett legen . . . Jungedi, wat weer dat för en Sommerseligkeit! Wat för'n Sommerlengen!