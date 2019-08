Hier schnackt de Dealer Platt

Neumünster

„Stopp, stopp, stopp . . . nee, pass auf“, Stephan Greve jumpt op’e Bühn un fuchelt mit de Hann‘: „Ella, ich weiß, dass du ein liebes Mädel bist, aber hier kannst du mal volle Kanne reinhaun“. Tja un denn geiht dat los - op Platt: „Dor is he ja. Na du Superfohrer. Dat weer ja wull nix mit di. Man, ik heff grote Lust di en to ballern“, blafft de Deern (Ella) un buut sik vör David (Finn-Ole) op. „Hier du Schietkerl. Kiek mol wo ik nu utseh. Bün güstern eerst ut‘ Krankenhuus rutkamen. All‘ns in‘ Emmer. Mien Kleedaasch, mien Handy. All‘ns. Versteihst du?“ Bi dat Stück „Friedag Nacht“ geiht dat üm de Leev, üm Frünnschap, üm Drogen un Alkohol un üm dat Geföhl, ganz alleen mit siene Probleme to ween. Dat plattdüütsche Jugend-Theoter-Projekt vun’e Nedderdüütsche Bühne Niemünster hett Stephan Greve in twee Weken op’e Been stellt.

„ Dat nützt nix, ole Stücke to nehmen“, verklaart de Regisseur un Stückeschriever, „wi bruukt Stücke för junge Lüüd. Wo dat ok mol üm Alkohol un Drogen geiht. Aver dat gifft keene modernen, jungen Stücke op Platt för’t Theoter. Un dor fangt dat Problem an“, sineert Greve. Un wieldatt dat keen passen Stücke gifft, schrifft he eben sölben wölk. So, as „Friedag Nacht“. Un wat hett nu David, de Superfohrer, anstellt? De is besopen Auto fohrt. Na de Disco. Un he harr ok noch so’n Superpille insmeten. Un siene Frünn seten ok noch mit in’t Auto. He weer wull to fix, hett sik enfach överslagen. Fief vun‘e jungen Lüüd harrn bannig veel Glück. Man een Deern is ut‘ Auto schleudert wurrn un is swoor verletzt. David harr man blots ´n poor Schrammen afkregen. Nu is Holland in Noot.

Dat sünd de Themen, de junge Lüüd mitrieten doot. De Deel vun ehr Leven sünd. Finn-Ole speelt den David un versöcht sik in den Jung rintospelen – man Stephan Greve is dat noch nich na de Müütz: „Stell dir mal vor, du hast jemanden fast totgefahren. Du musst dich noch kleiner machen. Duck dich, kriech in dich rein und bleib so!“ Mol mööt se lütt un liesen ween, mol luud un opsternaatsch. So as Michelle, de den Dealer spelen deit un David böös bi de Büx kriegen schall vunwegen de Kohle. „Wat büst du? `n Schiet büst du. Wenn du nich morrn Klock dree hier op‘e Matt steihst, denn is wat los“. „Schubs ihn ruhig richtig!“, füert Greve ehr noch an. Michelle is all de letzten twee Johr bi de Platt-Theoter-Projekte mit dorbi. Se steiht extra fröh op un hett blangenbi noch ehrn Job: „Das ist ein Opfer, was man bringen muss und was man gerne bringt“, smüüstert se un is fast dorvun övertüügt: „Wir sind recht gut davor. Wir haben wenig Zeit. Darum hängen wir uns alle voll rein.“

Füer un Flamm vun so veel Engagemang is ok Stephan Greve: „Graad, wenn Ferien sünd, denn hebbt de jungen Lüüd all’ns Mögliche üm’e Ohrn. De gifft ehr Frietied her un maak sowat hier“, wunnerwarkt de Schauspeler, lacht un wiest in’e Runn, „Ferien un School – dat geiht jo wull gor nich.“ Doch, dat geiht. Un dat löppt. Proven doot se nämli in’e Aula vun’e Hans-Böckler-School in Niemünster. An‘e Nedderdüütsche Studiobühn sünd se graad an’t Ümbuun – un so gifft dat nu düsse Tosamenarbeit mit’e School. Twee Weken lang draapt sik de tein Jungs un Deerns jedeen Dag üm Klock tein un denn warrd öövt. Bit Nameddags: „ Dat Swoorste is nich, se Platt bitopuuln“, meent Greve. „ Dat lehrt se so blangenbi. Aver de jungen Lüüd tosamentobringen, datt de Gruppe tosamenrücken deit. Ik bün nich de Vörturner. Jedeen drägt hier sien Verantworten.“ Kloor is för em ok, datt „wi nix op’e Bühn bringen künnt un wüllt, wat perfekt is.“

Se hebbt enfach keene jungs funnen - de truut sik nich

Dat geiht ok gor nich, denn de meisten Jungs un Deerns künnt gor keen Platt. Laura (13) hett twaars Spaaß an Spraken, man Platt is för ehr ganz nieg. Ella (12) hett all en poor Geschichten leest, Michelle (20) kann dat all ganz goot, wieldatt se all bi de annern Stücken mitspeelt hett. Jüst so as ok Josephine (17) un Josefine (16). De beiden hebbt ok all tohuus so’n beten Platt mit op’n Wech kregen. „Ich finde es cool, als junge Generation Platt zu sprechen und so aus der damaligen Zeit ins Heute zu springen. Das macht einen besonders“, freut sik Josephine. Finn-Ole (14) hett sik in’e School mitschnacken laten un Johannes (15) wull man blots mit’e Technik hölpen, aver denn „hab‘ ich das Stück gerettet“, amüseert he sik as so’n lütt König, „weil immer wieder einer abgesprungen ist und ich dann die Rolle übernehmen musste.“

Stephan Greve dröömt vun en Jugend-Theoter-Club

„Wi hebbt enfach keen Jungs funnen“, vertellt Stephan Greve. „De Deerns gaht ehrer op’e Bühn. De truut sik mehr.“ Man dörch facebook un twitter hebbt se denn doch noch wölk funnen. Nu sitt de jungen Plattschnacker jedeen Dag tosamen: „Wi leest eerst de Stücken, denn öövt wi, wie dat utspraken warrd, denn segg ik: Gah mol rop op’e Bühn un versöök dat. Un so ganz suutje schluurt dat“, smüüstert de Schauspeler. Eens is för em wiss as dat Amen in’e Kark: „Wi mööt op de Jugend losgahn. Un villicht blievt wölk dorbi. Un - na kloor - wi söökt ok Nawuss. Anners warrd dat nix.“ Greve dröömt vun en Jugend-Theoter-Club op Platt: „ Dat weer wat, hier in Niemünster!“ spekuleert he un springt all wedder vun sien Stohl hooch: „So, also Leute . . . heute wollen wir mal den zweiten Teil angehen. Ole du setzt dich mal auf die Bühne und du Michelle, du kommst da reingelaufen und baust dich vor ihm auf . . .“