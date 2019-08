Kiel

Meteorologen und Wissenschaftler machen den Klimawandel mitverantwortlich für massive Wolkenbrüche. Landesweit mussten die Feuerwehren in dieser Woche zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Starkregen mit zehn Litern und mehr pro Quadratmeter und Stunde sorgte für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Garagen. „Teilweise wussten die Kollegen nicht mehr, wo sie zuerst hinfahren sollten“, sagt Landesbrandmeister Frank Homrich.

Städte und Gemeinden müssen sich auf extreme Wetterereignisse einstellen

Extreme Wetterereignisse werden nach Einschätzung von Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst (DWD) künftig häufiger auftreten. Aufgrund der globalen Erwärmung und der Möglichkeit der Atmosphäre, mehr Wasserdampf aufzunehmen, verstärke sich die sogenannte Konvektion. „Das führt im Endeffekt auch dazu, dass solche Ereignisse häufiger werden“, so der Wetterforscher.

Eine Situation, auf die sich die Städte und Gemeinden im Land einstellen müssen. „Wir haben es in den vergangenen Jahren immer wieder erleben müssen, dass es plötzliche Binnenhochwasser in Orten gab, in denen Überflutungen nie ein Thema waren“, sagt Jörg Bülow. Für den Landesgeschäftsführer des Gemeindetages sei es eine Art Weckruf gewesen, als nach einem Wolkenbruch plötzlich Teile Gardings ( Nordfriesland) unter Wasser standen. Kurze Zeit später berief er eine kommunale Klima- und Energiekonferenz ein. Erste Maßnahmen sind bereits getroffen: „Wir überprüfen, ob die Kanalisationen in den Gemeinden noch ausreichend sind, überdenken die Dimensionen von Regenrückhaltebecken neu und prüfen, ob Flächen außerhalb von Ortschaften als Überschwemmungsgebiete genutzt werden können“, zählt Bülow auf.

Versickerungsflächen notwendig

Ausreichen werden diese Schritte nicht: „Ein großes Problem ist die Versiegelung von Grundstücken, es mangelt an Flächen, auf denen das Wasser im Boden versickern kann“, sagt Bülow. Hier müsse darüber nachgedacht werden, Grundstücksbesitzer fortan notfalls gesetzlich zu verpflichten, Versickerungsflächen zu schaffen. „Nicht ohne Grund plant das Umweltministerium einen Erlass, den Binnenhochwasserschutz in der Bauleitplanung festschreiben zu wollen“, so der Gemeindetag-Chef.

Auch für den Straßenbau werden Extremwetterlagen mittelfristig Konsequenzen haben: Bei der Dimensionierung von Entwässerungseinrichtungen für Autobahnen und Bundesstraßen greift der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) auf Auswertungen des DWD zurück. „Diese Statistiken werden regelmäßig aktualisiert und haben bei Veränderungen natürlich Auswirkungen auf die Planungen“, sagt eine LBV-Sprecherin.

Elementarschadenversicherung ist für Hauseigentümer wichtig

Naturgewalten wie Starkregen sorgen Jahr für Jahr für Millionenschaden an Gebäuden oder Hausrat – der Versicherungsschutz ist bei vielen Hausbesitzern allerdings lückenhaft. „Erst 41 Prozent der Häuser in Deutschland sind gegen Überflutungen durch Starkregen oder Hochwasser versichert. Das ist angesichts der zunehmenden Extremwetterereignisse eine besorgniserregende Zahl“, sagt Oliver Hauner, Experte für Sachversicherungen beim Generalverband Deutscher Versicherer. Schleswig-Holstein liegt mit 36 Prozent sogar noch unter dem Bundestrend. „Die Sensibilität der Kunden für das Thema ist in den vergangenen Jahren allerdings gestiegen“, sagt Heiko Wischer von der Provinzial Nord. Er rät dringend zu einer Elementarschadenversicherung, die für Schäden infolge von Starkregen, Hochwasser und Rückstau aufkommt und etwa hundert Euro pro Jahr für ein Einfamilienhaus kostet.

Nachholbedarf sieht auch Alexander Blazek. Der Landesgeschäftsführer von Haus & Grund fordert überdies, vor allem in den Städten neue Versickerungsflächen zu schaffen. „Hier könnten vor allem die Innenhöfe entsiegelt werden“, sagt Blazek. Um Anreize für Eigentümer zu schaffen, wären Förderprogramme der Landesregierung sinnvoll.

Die Feuerwehren im Land fühlen sich für drohende Extremwetterlagen technisch gut gerüstet. „Wichtig wäre nur, dass auch Hausbesitzer und Mieter Vorsorge tragen und regelmäßig kontrollieren, dass Rückstauklappen funktionstüchtig und Abflüsse frei sind“, sagt Landesbrandmeister Homrich.

