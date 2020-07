Kiel

Die Strandampel der Lübecker Bucht stand am Mittag für Haffkrug und Scharbeutz auf Gelb, was bedeutet, dass es nur noch wenige Plätze gibt oder einzelne Abschnitte gesperrt sind. Im Gegensatz zu anderen Wochenende, etwa am 27. Juni, mussten in den beliebten Urlaubsorten die Zufahrtsstraßen für Tagestouristen aber nicht gesperrt werden. „Wir haben auch schon gerätselt, woran es liegt, dass es nicht so voll ist", sagt Corinna Pape von der Touristen-Information in Scharbeutz. Sie vermutet, dass die Ampel, die im Internet zu sehen ist, dafür sorgt, dass sich die Leute stärker überlegen, ob sie kommen und bei Gelb einen anderen Ort aufsuchen.

Am Nachmittag springt eine Ampel auf Rot

Erst gegen Nachmittag, als mehr Anreisende in dem Urlaubsort angekommen waren, vermeldete die Strandampel für einen der drei Abschnitte auf Höhe des Kurparks in Scharbeutz eine Überfüllung. Wie voll der Strand ist, wird anhand der vermieteten Strandkörbe ermittelt und von den Angestellten, die die Kurtaxe kassieren.

Anzeige

In Neustadt, Pelzerhaken und Rettinzeigte die Ampel am Mittag Grün, in Sierksdorf sprang sie am Nachmittag auf Geld.

Weitere KN+ Artikel

Noch freie Strandkörbe am Schönberger Strand

Auch in Schönberg musste nicht eingegriffen werden. "Der Strand ist gut belegt aber nicht übervoll", berichtet Silke Böker von der Touristen-Informationen. "Mit etwas Glück können Besucher sogar noch einen Strandkorb mieten." Dass das Wetter zwar besser als in den letzten Tagen ist, aber kein Hochsommer herrscht, sei ein Grund, warum am Strand mehr Platz als erwartet ist.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lange Staus auf den Autobahnen

Voll dagegen wurde es auf den Straßen. Wie vom ADAC prognostiziert, gab es am Sonnabend viele Staus nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch auf Straßen in die Urlaubsgebiete. Grund für die vielen Autos ist der Ferienbeginn in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Somit haben nun 14 von 16 Bundesländern schulfrei, unterrichtet wird nur noch in Baden-Württemberg und Bayern.

Besonders lange Staus gab es in Richtung Norden auf der A7 rund um Hamburg, wo Autofahrer mit einem Zeitverlust von 90 Minuten rechnen mussten. Auch an den Grenzübergängen nach Dänemark und auf der A1 um Lübeck gab es lange Wartezeiten.

Lesen Sie auch:

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.