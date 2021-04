Kiel

In der Hoffnung, dass bis Mai das Beherbergungsverbot fällt, haben manche Menschen ein Hotel oder eine Ferienwohnung gebucht. Nun sind einige Gebiete in Schleswig-Holstein als Modellregionen definiert, wo Tourismus unter Auflagen erlaubt ist. Dazu gehören regelmäßige Coronatests. Wenn ein Urlauber diesen Aufwand nicht will, darf er dann kostenfrei stornieren?

Auf den Informationsseiten zu den Modellregionen raten diese in so einem Fall meist, das Gespräch mit dem Gastgeber zu suchen. Der Tourismuskodex aus Eckernförde bittet die Betriebe um einen kulanten Umgang mit Buchungsänderungen. „Solche Modellregionen sind Neuland. Deswegen gibt es kaum Rechtsprechung, auf die sich Urlauber berufen können“, sagt Kerstin Heidt von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Argumentieren lasse sich zwar mit einer Änderung der Geschäftsgrundlagen, wenn zum Buchungszeitraum noch nicht klar war, dass solche Auflagen gelten würden.

„Die Frage ist dann: Ist so etwas wie regelmäßige Tests den Urlaubern zuzumuten? Unter Abwägung der derzeitigen Umstände würde ich sagen: Ja.“ Die Pandemie begleite uns bereits ein Jahr, es sei nicht überraschend, dass solche Maßnahmen dazugehören. Will ein Tourist deswegen nicht anreisen, trete er vom Beherbergungsvertrag zurück und müsse die entsprechende Stornopauschale begleichen. „Wenn ich selbst nicht fahren möchte, kann ich auch einen Ersatzreisenden benennen – zum Beispiel einen Nachbarn oder Verwandten –, der an meiner Stelle kommt.“

KN-Leserin Ele Nielsen hat für Mai eine Ferienwohnung auf Amrum gebucht. Der Kreis Nordfriesland ist zwar Modellregion, ihr Vermieter macht aber nicht mit, weil ihm die Auflagen zu hoch sind. Nielsen würde deshalb gerne eine alternative Unterkunft buchen. Die Ferienwohnungsagentur will sie aber nicht kostenlos stornieren lassen, weil das Beherbergungsverbot theoretisch bis zur Anreise noch fallen könnte. Was tun?

In so einem Fall komme es tatsächlich auf den guten Willen des Vermieters an. Er ist im Recht. Es sei für die Verbraucherin „ein Risikospiel“, es darauf ankommen zu lassen und parallel eine zweite Unterkunft zu buchen, die sich am Modellprojekt beteiligt. „Wenn das Beherbergungsverbot im Mai weiter besteht, muss ich dem ursprünglichen Vermieter nichts zahlen. Ich kann kein Zimmer nutzen und bekomme somit keine Leistung“, sagt Heidt.

Eine bereits geleistete Anzahlung kann die Kundin zurückfordern. „Fällt das Verbot aber wider Erwarten und eine Übernachtung wäre doch möglich, dann muss ich meine Seite des Vertrags erfüllen und bin zahlungspflichtig.“

Vermieter verlangen oft zwei Wochen vor Bezug eine Restzahlung für die Ferienwohnung. Müssen Verbraucher diese leisten, wenn noch unklar ist, ob zum Reiseantritt das Beherbergungsverbot weiterhin besteht?

Urlauber können in diesem Fall eine sogenannte „Unsicherheitsrede“ nach Paragraf 321 im Bürgerlichen Gesetzbuch einlegen. „Einfach die Füße stillhalten reicht nicht. Ich muss mich dafür schriftlich bei meinem Beherbergungsbetrieb melden“, so Heidt. Der Verbraucher muss begründen, dass er die Zahlung noch nicht leisten möchte, weil unsicher ist, ob die Reise stattfinden kann. Ein Musterbrief hierfür ist auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden. Grundsätzlich sollten sich Verbraucher jetzt vor Buchungen sehr genau die Stornobedingungen und die Zahlungsmodalitäten von Anbietern anschauen.