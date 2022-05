Kiel

Kultur genießen in Gaarden, Dersau oder Preetz? Oder doch lieber ein Ausflug an die Westküste? Ein Überblick über die Veranstaltungen im Land für das Wochenende vom 14. und 15. Mai.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab darüber, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Kulturrotation 143: Geballte Kultur am Sonnabend in Kiel-Gaarden

Lesungen, Musik, Kunst und Punkrockyoga: Am Sonnabend findet wieder das Kultur-Festival „Kulturrotation 143“ in Gaarden statt. Dazu kommen Stadtteilrundgänge, Bastelangebote für Kinder und ein Tauziehen zwischen Ost- und Westufer. Mehr Informationen und das komplette Programm unter www.kulturrotation143.de.

Tag der Städtebauförderung

Sonnabend, 14. Mai, ist der Tag der Städtebauförderung. Aus diesem Anlass plant die Kieler Verwaltung fünf Orte, an denen zurzeit Bauprojekte umgesetzt werden, öffentlich zu präsentieren. Anmeldungen sind online möglich. Alle Informationen finden Sie auf KN-online.

Fahrraddemo und Fahrradfest – für die ganze Familie

Um 11 Uhr startet am Sonnabend, 14. Mai 2022, die „bunte Fahrrad-Demo“ Kidical Mass auf dem Wilhelmplatz. Das Ziel ist der Spielplatz Schüttenredder in der Wik, der gegen 13 Uhr erreicht werden soll. Mit der Veranstaltung wollen die Veranstalter ein Zeichen für kinder- und fahrradfreundliche Städte setzen. Eingeladen sind laut Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Kiel Kinder, Jugendliche, Eltern, Freunde, Großeltern und alle radelnden Unterstützer.

Zum 5. Kieler Fahrradfest lädt außerdem der Grasweg 8 am Sonntag, 15. Mai 2022 von 11 bis 18 Uhr ein. Geplant ist ein „entspanntes Fest rund um die Kieler Fahrradkultur“. Auch in diesem Jahr sind wieder lokale gastronomische Anbieter genauso vertreten wie hiesige Fachhändler mit ihrem Angebot.

Aber nicht nur Kiel radelt für den guten Zweck: In Eckernförde startet die Veranstaltung am Sonntag, 15. Mai, um 15 Uhr, an der Hafenspitze.

Niederdeutsche Theatertage in Molfsee

Vom 12. bis 22. Mai finden in der Winkelscheune des Freilichtmuseums Molfsee die 29. Niederdeutschen Theatertage statt. Am Sonnabend spielt die Niederdeutsche Bühne Preetz die Komödie „Lüttje Eheverbreken“ von Èric-Emmanuel Schmitt. Am Sonntag führt die Niederdeutsche Bühne Elmshorn den Einakter „De Apenbarungseid“ von Erich Koch auf. Anschließend spielen „Die jungen Platten“ Geschichten und Sketche.

Für Freunde des Amateur-Pferdesports: Spring- und Dressurwettbewerb in Lentföhrden

In Lentföhrden (Kreis Segeberg) findet am Sonnabend und Sonntag nach drei Jahren Pause wieder ein Amateurturnier des Reit- und Fahrvereins Eichengrund-Lentföhrden statt.

Am Sonnabend, 14. Mai, starten die Sportwettbewerbe um 10 Uhr, am Sonntag um 10.30 Uhr. Etliche Reitsportlerinnen und Reitsportler aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen haben sich für die unterschiedlichen Spring- oder Dressurwettbewerbe gemeldet.

Für Besucher ist der Eintritt zum Turnier auf dem weitläufigen Gelände des Stalls Schröder frei. Fürs leibliche Wohl ist dank eines Caterers sowie dem Weinstübchen des Vereins und einem Eiswagen gesorgt. Parkplätze sind genug vorhanden.

Ringelganstage an der Wattenmeerküste

Auf Hallig Hooge und entlang der nordfriesischen Küste wird noch bis einschließlich Sonntag die Ringelgans gefeiert. Einen Überblick über alle Veranstaltungen wie Halligspaziergänge, Ringelgansbeobachtung, literarische Führungen und vieles mehr finden Sie auf ringelganstage.de.

„Traum-Welten“: Tanz-Show feiert in Preetz Premiere

Eigentlich schon für 2021 geplant, ist es nun am 14. und 15. Mai endlich so weit: 120 Tänzerinnen zeigen in der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Preetz ein Repertoire aus Ballett und modernem Tanz. Los geht es am Sonnabend um 11 und 15 Uhr, sowie am Sonntag um 12 Uhr. Tickets gibt es über die Preetzer Volkshochschule.

„Hummustopia!“: Jüdisches Museum Rendsburg lädt ein

Spannende Gespräche und dazu Hummus: Am Sonntag können Gäste im jüdischen Museum in Rendsburg zu Musik und landestypischer israelischer Kost neue Gesprächspartner kennenlernen. Um 11 und um 13 Uhr werden Gesprächsthemen aus Lostrommeln gezogen, über die die Teilnehmer sich austauschen. Anmeldung ist erbeten unter Tel. 04331/44 04 30 oder service@landesmuseen.sh, der Eintritt kostet fünf Euro.

Kunst in Dersau: „Wald der vergessenen Wörter“

Der Eichholz-Wald in Dersau (Kreis Plön) wird wieder zur Kulisse für Kunst und Kultur. Unter dem Motto „Wald der vergessenen Wörter“ können Besucher ab Sonntag 24 Plakate an Bäumen entdecken, auf welchen die Künstlerin Anne Gabriel aus Ahrensburg jeweils ein „vergessenes“ Wort mit der Kunst der Kalligrafie in Szene gesetzt hat.

Zum Auftakt am 15. Mai können sich die Besucher außerdem auf absurde Wortspiele mit Musik freuen. Ab 16 Uhr wird der gelernte Jazz-Bassist und erfahrene Poetry-Slammer Axel Burkhardt aus Hamburg seine Verse mit seiner Bass-Gitarre begleiten. Möglich ist auch ein gemeinsamer Spaziergang, Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Dersau, Redderberg 7a. Bei heftigem Regen oder Gewitter wird es einen Ersatzort geben.

Matthias Meyer-Göllner: Musikalische Abenteuerreise im Bürgerhaus Kronshagen

Buchpremiere zum Mitmachen: Am Sonnabend um 15.30 Uhr liest, singt und tanzt Matthias Meyer-Göllner in Kronshagen aus seinem Buch „Über das Meer“ für Kinder ab 3 Jahren und ihre Familien. Tickets kosten für Erwachsene 8, für Kinder 7 Euro.

Thementag an der Oper Kiel: „Alte weiße Stücke“ am 15. Mai

Am Sonntag geht es in der Oper Kiel um die Inhalte des Opernspielplans. Von 11 bis 16 Uhr lädt die Oper bei freiem Eintritt ins Foyer des Opernhauses ein. Dabei soll diskutiert werden, wie zeitgemäß Stücke wie Otello, Die Jüdin, oder Madame Butterfly heutzutage noch sind und wie sie umgesetzt werden können. Für die Podiumsdiskussion hat bereits der Opernsänger Musa Nkuna fest zugesagt Angefragt ist außerdem der in Rendsburg aufgewachsene und lebende Schauspieler Nikolaus Okonkwo, sowie die Musikwissenschaftlerin Daniele Daude.

Flohmärkte in der Region

Wer wissen möchte, wo am Wochenende in Schleswig-Holstein Flohmärkte stattfinden, wird in der Übersicht auf KN-online fündig. Mit dabei an diesem Wochenende sind unter anderem Kiel, Eckernförde, Plön, Neumünster, Rendsburg und Altenholz.