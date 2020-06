Kiel

Die Zahl neuer Flüchtlinge ist in Schleswig-Holstein im Mai weiter zurückgegangen. Insgesamt kamen 95 Asylsuchende in das nördlichste Bundesland, wie das Landesamt für Ausländerangelegenheiten in seinem am Dienstag veröffentlichten Zuwanderungsbericht mitteilte. Das waren deutlich weniger als im April (141) und auch weniger als im Mai 2019 (225).

1180 Hilfesuchende kamen nach SH

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres kamen insgesamt 1180 Hilfesuchende nach Schleswig-Holstein. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1669 gewesen. Im Vorjahr wurden insgesamt 4096 Asylsuchende im Norden erfasst (2018: 4427). Von den aktuell verfügbaren 1950 Plätzen in den Landesunterkünften in Neumünster, Boostedt und Rendsburg waren im Mai 1407 belegt (72 Prozent).

122 Menschen haben SH verlassen

Im laufenden Jahr reisten bislang 122 Menschen freiwillig aus oder wurden abgeschoben. Im vergangenen Jahr traf dies auf 1243 Personen zu (2018: 860).

