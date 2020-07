Kiel

Die Debatte über Rassismus in der Polizei geht weiter. Am Montag befeuerte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ( SPD) die Debatte, als sie sich im ARD-Morgenmagazin deutlich für eine Studie zum sogenannten Racial Profiling aussprach und sich damit mit ihrem Kabinettskollegen Horst Seehofer ( CSU) anlegte.

Von Racial Profiling ist die Rede, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder anderer äußerer Merkmale ohne konkreten Anlass kontrolliert werden. Trotz einer Empfehlung der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hatte der Bundesinnenminister am Wochenende eine solche Untersuchung innerhalb der Polizei für unnötig erklärt. Am Montag sprang ihm Landesinnenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) vorsichtig zur Seite.

Zwar stehe sie einer solchen Studie durchaus offen gegenüber. Seit Jahren lasse man vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen im Rahmen einer Dunkelfeldstudie untersuchen, ob die Polizei jeden Menschen wirklich gleich behandelt. „Allerdings habe ich Verständnis dafür, dass der Bundesinnenminister zunächst ein genaues Lagebild erstellen lassen möchte“, sagte Sütterlin-Waack. „Eine wissenschaftliche Studie kann ein solches Lagebild ergänzen, aber eben nicht ersetzen – schon gar nicht während einer gesellschaftlich aufgeheizten Debatte.“

"Wir sollten genauer hinschauen"

Die CDU-Fraktion äußerte sich ähnlich, stand damit im Landeshaus allerdings ziemlich alleine da. Die Geesthachter SPD-Abgeordnete Kathrin Bockey, von Beruf selbst Polizistin, berichtete von einer Diskussion, bei der ihr ein türkischer Auszubildender kürzlich gesagt habe: „Ich kann zur Polizei so freundlich sein wie ich will, ich bekomme diese Höflichkeit nie zurück. Polizisten erklären mir dann, sie würden Leute wie mich kennen.“ Das sei erwiesenermaßen kein Einzelfall. Die Polizei könne „eine gesellschaftliche Vorbildfunktion einnehmen und damit einen offenen gesellschaftlichen Diskurs befördern“. Nur brauche man dafür eine sachliche, wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung.

Das bewerten Grüne und SSW genauso. „Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass Racial Profiling hier im echten Norden eher die Ausnahme als die Regel ist, sollten wir genauer hinschauen“, sagte Lars Harms, SSW-Chef im Landtag. Auch der Grünen-Innenpolitiker Burkhard Peters bezeichnete eine solche Studie als „richtig und sinnvoll, weil bislang alle Aussagen auf Vermutungen beruhen“. Die AfD-Fraktion war mit Hinweis auf die Sommerferien nicht sprechfähig. Sie steht aber einer solchen Studie kritisch gegenüber.

Jan Marcus Rossa ( FDP) ging mit Bundesinnenminister Seehofer hart ins Gericht. Dieser habe den Polizeibehörden mit seiner Absage „einen Bärendienst erwiesen“. Die Debatte um vermeintlichen und echten Rassismus habe in den vergangenen Wochen eine erschreckende Dynamik angenommen. Nötig sei eine faktenbasierte Diskussionsgrundlage. „Nur so kann vermieden werden, dass Gerüchte durch bloße Unterstellungen angefeuert werden.“

Ein gesamtgesellschaftliches Problem

Was die Landespolizeibeauftragte Samiah El Samadoni unterstrich: Rassismus sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, und die Polizei sei ein Teil dieser Gesellschaft. Nur: „Ist das Problem gering oder groß? Im Moment sind wir leider ein bisschen blind. Ungeprüfte Erfahrungsberichte können keine Grundlage für Gegenmaßnahmen sein.“

Und was sagen Polizeigewerkschafter? „Wir sehen keine strukturellen Probleme, die auf Rassismus in der Landespolizei hindeuten“, erklärte Torsten Jäger (GdP). Man lehne eine Studie aber keineswegs ab. „Den Ergebnissen können wir sehr gelassen entgegensehen.“

Frank Hesse ( DPolG) äußerte sich kritischer und sprach von Unterstellungen, die meist an den Haaren herbeigezogen seien. Schwarze Schafe unter den Kollegen müssten aussortiert werden, keine Frage. „Aber das findet statt. In manchen Kreisen wird leider Misstrauen gegen die Polizei geschürt, sodass man sich als Schutzmann schon fragt: Was geht hier ab?“ Ob man eine eigene Studie benötige? „Eher nicht.“