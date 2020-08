Angekündigt wurde das Bußgeld für das Nichttragen einer Maske in den öffentlichen Verkehrsmittel bereits Mittwoch. Nun hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sich am Freitag in einer Pressekonferenz über die Höhe der Strafzahlung geäußert: 150 Euro soll der Verstoß gegen die Maskenpflicht kosten.