Kiel

Auch die Stadt Kiel setzt auf Selbsttests. 24.000 Stück davon hat die Verwaltung laut Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) geordert. Die ersten Chargen seien bereits vor Ostern eingetroffen. Damit sei es zunächst möglich, dass sich alle Kollegen, die nicht im Homeoffice sind, einen Monat lang zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen. „Ein Großteil der Infektionen findet am Arbeitsplatz und zu Hause statt, deshalb ist es mein Anliegen, breit zu testen“, so Kämpfer.

Die Beschäftigten der Stadt Kiel sollen sich zu Hause testen

Er habe bereits mit vielen Unternehmen in der Stadt gesprochen und sie zu den Tests ermuntert. „Die Strategie, auf Freiwilligkeit zu setzen, funktioniert nur, wenn die Mehrheit mitmacht“, so Kämpfer. Um das zu untermauern, werden die Selbsttests in der Verwaltung verteilt. Die Beschäftigten sollen sie zu Hause anwenden und nicht unter Aufsicht am Arbeitsplatz. „Ich vertraue meinen Beschäftigten“, so Kämpfer. „Wir wollen keine Pflicht und wir brauchen sie auch nicht.“ Er erwarte auch von den städtischen Beteiligungen, dass die Teststrategien umgesetzt werden.

Auf Wunsch wird den Getesteten eine Bescheinigung ausgestellt

In der Staatskanzlei von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werden Selbsttests seit Ende März zweimal pro Woche eingesetzt. Auch für die anderen Ministerien gilt, dass die Abstriche entweder allein oder unter Aufsicht gemacht werden können. Auf Wunsch werde eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis ausgestellt, hieß es auf Nachfrage.

Pro Woche kostet die Teststrategie das Land rund sechs Millionen Euro

„Wir setzen die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zum Testen konsequent um. Für die Landesregierung ist es selbstverständlich, das auszuführen, was wir auch von der Wirtschaft erwarten“, sagte Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei.

Lesen Sie auch: Schulleiter sehen noch viele Probleme bei Selbsttests für Schüler

Die Landesregierung habe Anfang März mit der Beschaffung begonnen. „Inzwischen wurden 5,9 Millionen Tests verbindlich bestellt“, hieß es. Der Bedarf für Landesbeschäftigte, Personal an Schulen und Kitas sowie für Schüler belaufe sich auf etwa 1,2 Millionen Tests je Woche bei Kosten von rund sechs Millionen Euro.

Lesen Sie auch:Bremsen mehr Tests die Lockerungen in Schleswig-Holstein aus?

In anderen Landesbehörden gibt es große Unterschiede beim Fortschritt. Während Teile des Justizvollzugs bereits seit Ende Januar einen wöchentlichen Test erhalten, ging es bei Gerichten und Staatsanwaltschaften mit ihren 5000 Mitarbeitern erst Mitte März los. So ist es auch beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek. Beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr läuft die Strategie gerade erst an.