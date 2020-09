Kiel

Das desaströse Ergebnis der Sondersteuerschätzung Anfang September zwingt die Jamaika-Koalition in den mittlerweile vierten Nachtragshaushalt für 2020. Weil der ohne Notkredite nicht darstellbar ist, braucht die Finanzministerin eine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament - und damit die Zustimmung der SPD.

Kredite sollen Vollbremsung vermeiden

Am Dienstag stellte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ihren Vorschlag zur Bewältigung der Corona-Folgen vor. Um die Folgen der Pandemie abzufedern, will sie weitere Notkredite in Höhe von 4,5 Milliarden Euro aufnehmen: "Mit diesem Paket legen wir eine nachhaltige Lösung vor, um unser Land gut durch die Krise zu steuern."

Anzeige

So werde die Finanzierungslücke 2020 und 2021 vollständig durch Notkredite geschlossen, in den Jahren danach stelle man sich schrittweise auf wegbrechende Einnahmen ein. Heinold: "Wir dürfen jetzt keine Vollbremsung machen, sondern müssen Daseinsvorsorge sichern, bei Klimaschutz und Digitalisierung vorankommen und die Krankenversorgung sicherstellen."

Weitere KN+ Artikel

Riesenlücke nach Steuerschätzung

Mit der September-Steuerschätzung wurden für das Land Mindereinnahmen im Vergleich zur Planung vor der Corona-Pandemie bis 2024 in Höhe von rund 3,6 Milliarden Euro prognostiziert. Abhängig von der Konjunkturentwicklung muss Schleswig-Holstein voraussichtlich auch ab 2025 mit rund 500 Millionen Euro jährlich weniger auskommen, als geplant.

So setzt sich der Batzen zusammen

Der Batzen von 4,5 Milliarden Euro an Notkrediten setzt sich so zusammen: 1,4 Milliarden Euro fließen in den Haushalt, um den Einsparpfad in den Jahren 2021 bis 2024 abzufedern, 517 Millionen kommen den Kommunen als Corona-Hilfspaket zugute, 2,5 Milliarden Euro fließen in das Infrastruktur-Programm und 100 Millionen Euro sollen zur Verfügung stehen, um ausreichend Impf- und Testkapazitäten zur Verfügung stellen zu können.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

SPD muss ihren Segen geben

Was die SPD sich ihre Zustimmung zu diesem Paket kosten lassen wird, will Ralf Stegner erst Mittwochfrüh vor der Presse verkünden. Klar ist: Die Sozialdemokraten werden der Regierung nicht zum Nulltarif zu einer Zwei-Drittel-Mehrheit verhelfen. Dass Jamaika auf den guten Willen der SPD angewiesen ist, bereitet manchen Christdemokraten Bauchschmerzen: Das Klima zwischen beiden Parteien leidet derzeit massiv unter den Streitigkeiten um eine an die Medien durchgestochene Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Polizei-Beauftrage Samiah El Samadoni und um die Widersprüche rund um den Grote-Rücktritt.

Stegner will sich der Verantwortung stellen

Am Dienstag äußerte sich Stegner vergleichsweise staatstragend: "Für uns stehen die Interessen der Menschen im Land im Mittelpunkt." Sie dürften nicht unter den fiskalischen Auswirkungen der Corona-Krise leiden: "Deshalb stellen wir uns als größte Oppositionspartei unserer Verantwortung." Was das genau heißt, will die SPD Mittwochfrüh verraten.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite