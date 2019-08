Kiel

Mit der Unterzeichnung wurde vereinbart, wie das Land Schleswig-Holstein die Mittel einsetzen wird: 102 Millionen sollen ergänzend zu den Landesmitteln in die Verbesserung der Betreuung fließen. Mit der Kita-Reform sollen Gruppen im Elementarbereich ab Mitte 2020 durch zwei Fachkräfte betreut werden.

Am Vormittag besuchten Giffey, Günther und Garg die DRK-Kindertagesstätte in Altenholz. "Wir sind noch ganz beseelt von den Eindrücken", sagte Daniel Günther.

Bundesfamilienminsterin Dr. Franziska Giffey besuchte die Kita in Altenholz. Auch dabei: Daniel Günther, Sascha Chinnow (Kita Leiter), Dr. Heiner Garg (von rechts). Quelle: Uwe Paesler

Noch mehr freute sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident jedoch darüber, dass nach der Kieler Woche nun Giffey mit "Geld im Gepäck" wieder an die Förde gekommen sei.

Ziel: Mehr Qualität und Entlastung der Eltern

Die Unterzeichnung des Vertrags sei eine passende und "sehr wichtige Hilfestellung", da die Landesregierung plane, die Kita-Finanzierung auf neue Füße zu stellen. "Wir wollen mehr für Qualität, gleichzeitig Eltern entlasten, aber auch stärker die Kommunen unterstützen", so Günther.

Dabei werde das Geld durch den Einsatz der Ministerin auch über das Jahr 2022 hinaus gezahlt, erklärte der Ministerpräsident. Bisher war eine Befristung bis zum Jahr 2022 vorgesehen. "Auf jeden Fall soll das verstetigt werden - für uns eine wirklich gute Nachricht." Das ganze Thema Kita sei nur gemeinsam von Bund, Land und Kommunen durchführbar.

Giffey : Kinderbetreuung als nationales Aufgabe

"Kinderbetreuung ist eine nationale Zukunftsaufgabe", pflichtete Familienministerin Franziska Giffey bei. Der Bund investiere viele Mittel zur Entlastung von Eltern. "Es geht um mehr Qualität und weniger Gebühren." Gerade in Schleswig-Holstein würden im bundesweiten Vergleich noch mit die höchsten Kita-Gebühren fällig, so die Ministerin. Teilweise bis zu 800 Euro pro Monat. "Und das darf nicht sein. Wir wollen Zugang und Teilhabe ermöglichen." Deswegen sei es richtig, dass Schleswig-Holstein in beiden Bereichen einen Schwerpunkt setze.

Erzieherstellen sollen aufgestockt werden

Mit der Kita-Reform sollen ab Mitte 2020 Gruppen im Elementarbereich von mindestens zwei Fachkräften betreut werden. Bislang waren dies rechnerisch nur 1,5 Erzieher pro Gruppe. Die übrigen 89 Millionen möchte das Land dazu nutzen, Elternbeiträge ab dem Kita-Jahr 2020/21 auf einen Höchstbetrag zu deckeln.

Für Kinder unter drei Jahren solle der Beitrag bei einem Halbtagsplatz bei 180 Euro, bei einer ganztätigen Betreuung bei 288 Euro gedeckelt werden, so der Plan des Familienministers Heiner Garg ( FDP). Für ältere Kinder ab drei Jahren sollen 145 Euro beziehungsweise 233 Euro nicht überschritten werden.

Lesen Sie auch: Das Warten aufs Kitageld