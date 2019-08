Schleswig-Holstein Beratung von Obdachlosen - Schleswig-Holstein erhöht Fördermittel Eine Million Euro für Beratungsangebote der Wohnungslosenhilfe: Einen entsprechenden Zuwendungsbescheid hat in Rendsburg Sozialminister Heiner Garg (FDP) dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein übergeben.

Von Gunnar Müller

In Großstädten, wie hier in Hamburg, aber auch zunehmend in Schleswig-Holstein, stellen steigende Mieten ein Armuts- und Wohnungslosigkeitsrisiko dar. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa