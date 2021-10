Kiel

Die Finanzlage Schleswig-Holsteins ist ernst, aber nicht aussichtslos: Nach der Prognose von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) fehlen dem Land bis 2030 zwar jährlich bis zu 500 Millionen Euro. Gleichzeitig gibt es aber die Hoffnung, dass die Steuereinnahmen schneller und stärker steigen als erwartet und so die Riesenlöcher im Haushalt stopfen.

„Die kommenden Haushalte werden eine Herkulesaufgabe“, bilanzierte Heinold. Grund sind die weiter wachsenden Ausgaben. Sie sollen von 14,4 Milliarden (2021) auf 16,5 Milliarden Euro (2030) steigen. Die Altschulden der HSH Nordbank kommen obendrauf. Das Plus bei den Einnahmen, die im selben Zeitraum von 12,8 Milliarden auf 16,4 Milliarden Euro steigen sollen, würde laut Prognose nicht für ausgeglichene Haushalte reichen. So fehlen in der Finanzplanung 2023 und 2024 trotz Corona-Notkrediten je 200 Millionen, im Jahr 2025 dann ohne Notkredit 300 Millionen, in den Jahren 2026 und 2027 je 400 Millionen und in den Jahren 2028 bis 2030 je 500 Millionen Euro.

Steuereinnahmen sprudeln

Wie wenig belastbar solche Zahlen sind, zeigt ein Blick auf das laufende Etatjahr. Für 2021 hatte das Land vor gerade einmal einem Jahr mit Steuereinnahmen von 10,7 Milliarden Euro (plus 3,9 Prozent) geplant. Ende September 2021 lagen die Steuereinnahmen aber mit rund 8,6 Milliarden Euro bereits 14,7 Prozent über dem Ergebnis am Vorjahresstichtag. „Bei aller Vorsicht bei einer unterjährigen Betrachtung macht diese Entwicklung Mut, dass der Aufholprozess bei den Einnahmen gelingen kann“, sagte Heinold. Ob der Positiv-Trend anhält, zeigt vielleicht schon die bundesweite Steuerschätzung im November.

Personalkosten steigen

Fakt ist, dass die Landesfinanzen gleich doppelt unter Druck geraten. Ab 2024 beginnt erstens die Tilgungsverpflichtung für den Corona-Notkredit (rund 4,2 Milliarden Euro) mit zunächst 50 Millionen Euro jährlich, anwachsend auf 76 Millionen Euro im Jahr 2030. Zudem rächt sich zweitens die Praxis der Jamaika-Koalition, immer mehr neue Stellen zu schaffen. Folge: Die Ausgaben für das aktive Personal und die Pensionäre steigen von 4,8 Milliarden (2021) auf 6,1 Milliarden Euro (2030). Eingepreist ist dabei eine Tarifsteigerung in der aktuellen Verhandlungsrunde von nur zwei Prozent. Werden es mehr, reißt das neue Löcher in den Haushalt.

Ihren Optimismus hat Heinold nicht verloren. „Wir haben als Land bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass wir auch in schwierigen finanziellen Situationen Kurs halten können“, betont die erfahrene Kassenwartin (seit 2012). „Ich bin sicher, dass uns das erneut gelingen wird.“

