Kiel

„Wir haben so wenig Tote in Schleswig-Holstein, wir haben so wenig Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, weil wir einen konsequenteren Weg als andere Bundesländer gehen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Dienstag über die Gründe für das im Vergleich zu anderen Ländern geringere Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie. Stimmt das?

Zumindest, wenn man einen „konsequenteren Weg“ mit schärferen Corona-Regeln übersetzt, könnte Daniel Günther Recht haben. Fünf Beispiele, wo in Schleswig-Holstein tatsächlich strengere Regeln als in den Nachbarländern gelten.

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kindertagesstätten in Nachbarländern voller

Während die Kitas in Schleswig-Holstein bereits seit dem 17. Dezember lediglich eine Notbetreuung anbieten, hat Hamburg erst in dieser Woche angekündigt, den Betrieb seiner Kitas stärker einzuschränken. Aus dem derzeit eingeschränkten Regelbetrieb wird ab Montag, 25. Januar, wieder eine erweiterte Notbetreuung.

Einen Katalog von Berufen, die die Eltern für die Inanspruchnahme ausüben müssen, wird es – anders als in Schleswig-Holstein – nicht geben. Hier dürfen zudem nicht mehr als zehn Kinder gleichzeitig in einer Gruppe betreut werden. Hamburg sieht eine maximale Gruppengröße nicht vor. Niedersachsen hat die Größe der erlaubten Betreuungsgruppen nach dem Alter der Kinder abgestuft. So dürfen Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung in einer Gruppe von bis zu 13 Kindern betreut werden.

Gottesdienste und Glaubensveranstaltungen

In Schleswig-Holstein gilt: Für religiöse Veranstaltungen oder Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen oder Synagogen hat der Veranstalter ein Hygienekonzept zu erstellen. Während der gesamten Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und Singen ist verboten. Vorgaben, die auch Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern machen.

In der schleswig-holsteinischen Landesverordnung vom 11. Januar heißt es aber zusätzlich: „An rituellen Veranstaltungen der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften dürfen höchstens 100 Personen außerhalb und 50 Personen innerhalb geschlossener Räume teilnehmen.“ Eine solche Obergrenze an Teilnehmern schreiben die anderen Bundesländer nicht vor.

Stärkste Einschränkungen für den Sport in Schleswig-Holstein

Während in Schleswig-Holstein derzeit alle Sportstätten und -Hallen geschlossen bleiben, ist in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen Sport zu zweit oder mit Angehörigen des gemeinsamen Haushalts auf allen Sportanlagen im Freien zulässig. Das heißt beispielsweise: Golfen zu zweit ist in den Nachbarländern erlaubt, in Schleswig-Holstein verboten.

Lesen Sie auch: Schleswig-Holsteinischer Landtag kritisiert andere Bundesländer

In Niedersachsen dürfen sogar Tennishallen geöffnet bleiben, was in einigen Hallen zu einem regelrechten Tennis-Tourismus geführt hat. Neben dem Tennispaar darf sich hier sogar ein Trainer auf dem Platz aufhalten.

Fahrschüler fahren über die Landesgrenze

Seit dem Corona-Lockdown im Dezember müssen die Fahrschulen in Schleswig-Holstein geschlossen bleiben. Fahrstunden nehmen ist nicht erlaubt - anders sieht es in anderen Bundesländer aus: In Bremen sind die Fahrschulen geöffnet, Theorie und Praxis werden unter Hygienevorgaben durchgeführt. Auch in Niedersachsen dürfen Fahrschüler weiterfahren, der Theorieunterricht wird hier online durchgeführt.

Ein Weg, den Schleswig-Holstein nach langer Zeit nun auch einschlägt. Bis Mitte Januar galt: Theorieunterricht war grundsätzlich untersagt. Am 18. Januar folgte dann ein Erlass des zuständigen Ministeriums: Fahrschulen können nun beim Land einen Antrag stellen - wird der bewilligt, dürfen sie unter einigen Auflagen Online-Theorieunterricht anbieten.

Nur Notbetreuung in Grundschulen in Schleswig-Holstein

Niedersachsen startete nach den Weihnachtsferien mit einem Wechselmodell in Präsenz für Grundschulklassen. Davon muss das Land nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern wieder abweichen. Doch in Niedersachsen bleibt wohl lediglich die Präsenzpflicht ausgesetzt. Besonders für junge Schüler sei das Lernen in der Schule besonders wichtig, ebenso der Kontakt zu Gleichaltrigen, begründet die Landesregierung die Entscheidung.

In Hamburg durften Eltern bislang selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken Laut Schulbehörde waren die Grundschulen zuletzt jedoch noch bis zu einem Viertel (24,6 Prozent) ausgelastet.

In Schleswig-Holstein bleiben die Schulen geschlossen. Seit Mitte Dezember wird lediglich eine Notbetreuung für einige Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 in strengen Kohorten angeboten. Mecklenburg-Vorpommern hat diese Woche angekündigt, nur in einzelnen Kreisen mit hohen Inzidenzen auf Notbetreuung in den Grundschulen umstellen.