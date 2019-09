SH holt Flüchtlinge aus Lager in Kairo

In zwei Monaten sollen die ersten Flüchtlinge aus einem Landeshilfsprogramm in Schleswig-Holstein ankommen. „ Es handelt sich um mindestens 85 Menschen aus einem Flüchtlingslager in Kairo“, sagte Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts (CDU) am Mittwoch. „Diesen Menschen geht es elendig schlecht."