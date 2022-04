Kiel

Schleswig-Holstein gehört zu den Bundesländern mit der höchsten Dichte an Privatautos. Im Norden sind 543 private Wagen je 1000 Einwohner zugelassen. Das ergaben Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur auf Basis aktueller Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts.

Im Ländervergleich liegt Schleswig-Holstein damit zusammen mit Baden-Württemberg auf dem fünften Platz. Auf 1000 Einwohner sind demzufolge nur im Saarland (608) sowie in Rheinland-Pfalz (582), Niedersachsen (555) und Bayern (550) mehr Fahrzeuge privater Halter zugelassen. Der bundesweite Schnitt lag zum Stichtag am 1. Januar bei 521 privaten Autos je 1000 Einwohner.

Große regionale Unterschiede

In Schleswig-Holstein gibt es aber große regionale Unterschiede. So liegt die Dichte an privaten Autos in Kiel am niedrigsten. Dort entfallen auf 1000 Einwohner 392 Autos. In Flensburg sind es 437. Die höchsten Werte weisen die Landkreise Schleswig-Flensburg (610) sowie Ostholstein und Rendsburg-Eckernförde auf (je 607). Auf Firmen zugelassene Fahrzeuge wurden bei der Zählung nicht berücksichtigt.

Von RND/dpa