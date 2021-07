Schleswig-Holstein muss Dänemark keine Astrazeneca-Dosen zurückgeben

Kopenhagen/Kiel

Dänemarks Regierung hat auf die Rückgabe von 55000 Dosen des Impfstoffs vom schwedisch-britischen Hersteller Astrazeneca aus Schleswig-Holstein verzichtet.

Daniel Günther: Dänemark hat SH unbürokratisch unterstützt

„Unsere dänischen Nachbarn haben uns im Frühjahr unbürokratisch und schnell unterstützt, als in Schleswig-Holstein die Nachfrage nach Impfstoff größer war als das Angebot“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel.

„Dass wir den Impfstoff nun nicht mehr zurückgeben müssen, obwohl wir es damals vertraglich abgesichert hatten, freut mich sehr.“

Erstmals hatte Dänemark Schleswig-Holstein im Mai 55 000 Dosen überlassen. Im Juni bekam das nördlichste Bundesland weitere 59300 Dosen aus dem Nachbarland.

Bei dieser Lieferung war aber bereits klar, dass diese Dosen nicht mehr zurückgegeben werden müssen. Dänemark hat den Einsatz dieses Präparates ausgesetzt.

