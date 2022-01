Kiel

Schleswig-Holstein drohen jährlich Mehrausgaben von bis zu 20 Millionen Euro, weil das Land wie andere „Juristische Personen des öffentlichen Rechts“ (Bund, Gemeinden, Kammern, Hochschulen) ab 2023 grundsätzlich als Unternehmen anzusehen ist und damit in vielen Fällen Umsatzsteuer zahlen muss.

Land sucht Steuerschlupflöcher

„Das Land hat sich sehr sorgfältig auf diese Reform vorbereitet und prüft, inwieweit sich die Auswirkungen auf den Landeshaushalt im Rahmen halten lassen“, sagte die Sprecherin des Finanzministeriums, Svea Balzer. „Wir halten uns dabei selbstverständlich an Recht und Gesetz.“ Am Ende könnte es so gelingen, die Mehrausgaben auf einige Millionen Euro oder sogar noch weniger zu senken.

In den vergangenen Jahren wurde alle Ministerien und Behörden nach möglichen Umsatzsteuerfällen durchforstet. Bei dieser Mammutaufgabe habe man 120 umsatzsteuerpflichtige und 109 ganz oder teilweise umsatzsteuerfreie Sachverhalte aufgefunden, berichtete Balzer. Für Mehraufwand sorgen die steuerpflichtigen Fälle. Beispiel: Ein Ministerium kassiert eine Aufstellgebühr für einen Getränke- und Snackautomaten. Bisher bekam es dafür 500 Euro netto. Künftig muss der Aufsteller obendrauf 19 Prozent Umsatzsteuer entrichten. Ärmer oder reicher wird dadurch keiner. Der Aufsteller kann die Mehrausgabe im Vorsteuerabzugsverfahren beim Finanzamt geltend machen und das Ministerium überweist die Mehreinnahme an den Fiskus. „Das ist unter dem Strich ein Nullsummenspiel“, bilanziert Balzer.

Bürger sind Leidtragende

Solche Nullnummern gibt es reichlich. So müssen etwa Mobilfunk-Unternehmen künftig neben der Miete Umsatzsteuer zahlen, wenn sie ihre Antennen an Masten auf öffentlichen Gebäuden anbringen. In anderen Fällen ist der Bürger der Leidtragende. Er kann sich keine Vorsteuer erstatten lassen, muss also künftig mehr zahlen, wenn er sich etwa von der Justiz eine Urkunde beglaubigen lässt.

Mehrkosten drohen auch dem Land, weil es einige demnächst umsatzsteuerpflichtige Leistungen von anderen öffentlichen Einrichtungen bezieht. Teuerster Problemfall ist Dataport. Der IT-Dienstleister müsste dem Land künftig für den Betrieb und die Pflege diverser Netze Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Allein das wären 17 bis 18 Millionen Euro im Jahr. Angesichts der enormen Summe sucht das Finanzministerium fieberhaft nach einem Ausweg. Die Idee: Das Land könnte Dataport einen gesetzlichen Versorgungsauftrag erteilen und so klarstellen, dass nur dieser Dienstleister etwa sensible Polizeidaten betreuen darf. In diesem Fall wären mögliche private Mitbewerber außen vor und damit die geplante Umsatzsteuerpflicht (Gleichbehandlung von Staat und Privatwirtschaft) vom Tisch. „Wir würden nur das gesetzlich festschreiben, was Dataport bereits heute ohnehin macht“, betont Balzer. Auch andere Mehrausgaben ließen sich mit diesem Trick wohl senken oder ganz vermeiden.

Rechtsmedizin wird teurer

Klar ist aber schon jetzt, dass in einigen Bereichen Mehrausgaben anfallen werden. So lehnt es das Justizministerium ab, der Rechtsmedizin des UKSH einen Generalauftrag zu erteilen und so die Steuerpflicht zu vermeiden. Begründung: Aufgrund der Überlastung der Rechtsmedizin müssten weiterhin auch private Institute in Kriminalfällen tätig werden dürfen.

Außerdem entstünden erhebliche Fahrtkosten und Zeitverlust, wenn Blutproben nicht mehr von polizeilichen Vertragsärzten entnommen werden dürften. Die Regierung kalkuliert mit Mehrkosten von 420.000 Euro. Diese Steuerbelastung, heißt es weiter, „müsse in Anbetracht der Umstände hingenommen werden“.

Auch Mehreinnahmen möglich

Wie sich die Reform letztlich auf die Landeskasse auswirkt, steht auch aus einem weiteren Grund noch nicht fest. Weil es auf allen Ebenen des Staates Mehrausgaben geben dürfte, wird das bundesweite Aufkommen der Umsatzsteuer steigen. Diese Einnahmen werden wiederum an Bund, Länder und Gemeinden verteilt. Schleswig-Holstein bekommt dabei, so die Faustformel, von jedem Umsatzsteuer-Euro in Deutschland 1,5 Cent.

