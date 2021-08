Kiel

Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharma-Konzerns Astrazeneca verschwindet in absehbarer Zeit weitgehend aus Schleswig-Holsteins Impfkampagne. Das Land hat beschlossen, seine Lagerbestände des Vakzins an den Bund zurückzugeben und künftig keine weiteren Dosen davon zu ordern. Der Grund: Die wenigsten Schleswig-Holsteiner wollen sich das Präparat noch verabreichen lassen.

Nachdem Hamburg in der vergangenen Woche angekündigt hatte, 60.000 Dosen zurückzugeben, prüfte auch Schleswig-Holstein einen solchen Schritt. „Es sollen rund 40.000 Impfdosen Astrazeneca zurückgegeben werden. Diese sind noch bis Oktober oder November 2021 haltbar und wurden im Landeslager kontinuierlich gekühlt gelagert, sodass der Impfstoff weiterhin eingesetzt werden kann“, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage von KN-online am Freitag mit.

Kaum Astrazeneca in Schleswig-Holsteins Impfkampagne

Das Kontingent soll Schleswig-Holstein bis Montag verlassen. Die Rückgabe geht auf ein Angebot des Bundes zurück, ungenutzte Dosen wieder anzunehmen. „Beim Impfstoff von Astrazeneca übersteigt das Angebot schon seit einiger Zeit die Nachfrage“, hieß es zur Begründung aus dem Ministerium.

Tatsächlich macht das Präparat nur einen geringen Teil der Impfkampagne in Schleswig-Holstein aus. Rund eine halbe Million Spritzen sind seit Anfang des Jahres damit gesetzt worden, 140.000 davon bei Zweitterminen. Zum Vergleich: Vom wesentlich beliebteren Mittel Biontech waren es bislang 2,6 Millionen Dosen, knapp die Hälfte als Zweitimpfung.

Der Bund wiederum leitet die zurückgegebenen Dosen als Spende weiter – darauf hat Schleswig-Holstein jedoch keinen Einfluss. „Aufgrund der gemeinsamen europäischen Verträge zur Beschaffung von Impfstoffen ist es nicht möglich, dass ein Bundesland direkt Impfstoff an andere Staaten verschenkt“, so eine Sprecherin des Kieler Gesundheitsministeriums.

Insgesamt gehen in einem ersten Schritt 1,3 Millionen Dosen aus Deutschland an die internationale Hilfsinitiative Covax, die sie Entwicklungsländern zur Verfügung stellt. Ein weiterer Teil soll laut einem Bericht des Bundesgesundheitsministeriums „bilateral insbesondere an Staaten des Westbalkans, der östlichen Partnerschaft und Namibia abgegeben“ werden.

Schleswig-Holstein verzichtet auf Astrazeneca

Schleswig-Holstein verzichtet nun ganz auf den Impfstoff. „Astrazeneca wird landesseitig zukünftig nicht weiter bestellt“, heißt es aus dem Kieler Gesundheitsministerium. Wie viel davon noch im Umlauf ist, sei nicht bekannt. „In den Impfzentren gibt es seit April keine Erstimpfungen mit Astrazeneca mehr.“ Da nur noch wenige Zweitimpfungen mit Astrazeneca durchgeführt werden, sei nur wenig davon in den Impfzentren gelagert.

Wer das Vakzin wünsche, könne es auch in Schleswig-Holstein weiterhin bekommen – „bei Bedarf und Verfügbarkeit über das Regelsystem bei den niedergelassenen Ärzten“. Die bestellten Mengen der Mediziner gehen jedoch rapide zurück, auch deren Patienten wünschen es offenbar nicht mehr.

In der laufenden Woche gingen deutschlandweit nur noch gut 26.000 Dosen an die Praxen, bis übernächste Woche reduzieren sich die Liefermengen auf nicht einmal 16.000. Betriebsärzte ordern Astrazeneca gar nicht. Im Vergleich dazu liegen für den gleichen Lieferzeitraum Bestellungen von fast einer Million Dosen Biontech vor.

Länder können Impfstoffe bald nach Bedarf bestellen

Obwohl das Astrazeneca-Produkt „Vaxzevria“ anfangs als Hoffnung zur Bekämpfung in der Corona-Pandemie galt, handelte es sich schnell einen schlechten Ruf ein. Grund dafür waren Berichte über Nebenwirkungen. Daraufhin änderte die Ständige Impfkommission mehrmals ihre Empfehlungen, in welchen Altersgruppen der Vektor-Impfstoff gespritzt werden sollte. Inzwischen haben viele ein größeres Vertrauen in die neu entwickelten mRNA-Vakzine.

Weil sich die Nachfrage so stark geändert hat, stellt der Bund das Liefersystem ab Mitte August um. „Um die Menge an Impfstoff bedarfsgerechter steuern zu können, soll das Land zukünftig Impfstoff bestellen können. Die Bestellungen werden dann an die aktuelle Nachfrage angepasst“, erklärt eine Sprecherin von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP).