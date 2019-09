Kultur und Bürgerfest zum Jubiläum

Die Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit wechselhaftem Wetter. Während am Montag bei einem Mix aus Sonne und Wolken Temperaturen von 17 Grad erwartet werden, kommt am Dienstag echtes Schmuddelwetter in den Norden. Vor allem an der Küste Schleswig-Holsteins wird es ungemütlich.