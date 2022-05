Schleswig-Holstein will Corona-Isolation auf fünf Tage verkürzen

Kiel

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss auch in Schleswig-Holstein bald nur noch für fünf Tage in Isolation bleiben. Das kündigt Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) an. Er will den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) folgen, die am Montagabend veröffentlicht wurden.

Den RKI-Leitlinien zufolge können die Bundesländer die Isolationsdauer von derzeit zehn Tagen halbieren. Infizierten mit nachweislich positivem Test soll demnach dringend empfohlen werden, sich ab dem fünften Tag wiederholt mit Schnelltests zu testen – so lange, bis das Ergebnis negativ ausfällt. Wenn man sich am fünften Tag nicht negativ testen kann, bestehe die angeordnete Isolation also über den fünften Tag hinaus fort, erläuterte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Eine Pflicht zum Freitesten ist aber nicht vorgesehen.

Corona-Isolation: Schleswig-Holstein folgt den RKI-Leitlinien

Für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege soll das abschließende Freitesten hingegen durchaus verpflichtend und nicht nur empfohlen sein. Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Tätigkeit ist laut den RKI-Leitlinien, dass man zuvor 48 Stunden symptomfrei ist – sowie ein frühestens am Tag fünf vorgenommener negativer Schnelltest von der Teststelle oder ein PCR-Test.

Das Kieler Gesundheitsministerium plant, die Absonderungsregeln Schleswig-Holsteins entsprechend der Vorgaben des RKI zu ändern. „Wir rechnen mit einer Anpassung des Erlasses noch im Laufe dieser Woche“, teilt ein Sprecher mit. Gesundheitsminister Garg sagt: „Die Verkürzung der Isolationsdauer ist aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung. Schleswig-Holstein wird die angepassten Empfehlungen des RKI in enger Abstimmung mit Hamburg umsetzen.“

Kontaktpersonen von Infizierten etwa im Haushalt oder in Schulen soll laut der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts nur noch dringend empfohlen werden, selbstständig Kontakte zu reduzieren – vor allem zu Risikogruppen für einen schweren Corona-Verlauf. Zudem soll es eine dringende Empfehlung zu täglichen Tests oder Selbsttests mit Antigen-Schnelltests geben.

Karl Lauterbach sprach von einer „Lösung mit Augenmaß“. Auf der Basis kürzerer Krankheitsverläufe der aktuellen Omikron-Variante BA.2 könne die Isolation auf fünf Tage verkürzt werden. Die Isolation solle aber weiter von den Gesundheitsämter angeordnet werden. Bei Corona handele es sich nach wie vor nicht um eine Grippe oder eine Erkältung. Wenn jemand infiziert auf Menschen zugehe, „dann gefährdet er de facto ihr Leben“, sagte Lauterbach. Der SPD-Politiker hatte Anfang April ein zunächst angekündigtes Ende der Pflicht-Isolation wieder zurückgenommen.

Patientenschützer fordern PCR-Freitestung für Pflegepersonal

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert die Regelungen. „Eine Freitestung von medizinisch-pflegerischem Personal auch durch Bürgertests darf es nicht geben“, sagt Vorstand Eugen Brysch. Millionen Menschen der vulnerablen Gruppe, die in der Regel zu Hause lebten, bräuchten Schutz und Sicherheit. „Sie dürfen nur von nichtinfektiösen Menschen versorgt werden. Ein Schnelltest kann das nicht garantieren.“ Daher sei bei allen Menschen mit Kontakt zu Pflegebedürftigen und Kranken eine PCR-Freitestung nötig.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, spricht sich für weitergehende Lockerungen aus. Nach fünf Tagen Isolation sollten die Menschen ohne zusätzliche Freitestung wieder zur Arbeit gehen können – „auch in Pflegeheimen und Kliniken“.